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L’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, a salué Harry Kane après le sacre du capitaine de l’Angleterre au Ballon d’Or 2026, lundi soir à Londres, qualifiant ses statistiques d’« effrayantes ». L’Italien a révélé que son staff et lui jugeaient ce choix logique, ajoutant qu’il était juste que le trophée revienne à un joueur qui n’est pas toujours autant mis en avant que certains de ses rivaux.

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Spalletti estime que le sacre de Kane au Ballon d’or était un choix logique

Kane a été sacré vainqueur du Ballon d’or masculin lundi soir au London Palladium, devançant Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri et Lionel Messi pour remporter le trophée. Depuis, les messages de félicitations affluent.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, mardi, Spalletti a été interrogé sur la victoire de Kane et sur la possibilité que certains de ses joueurs actuels à la Juventus prétendent, dans les années à venir, à la plus grande récompense individuelle du football mondial.

Spalletti salue les statistiques « effrayantes » de Kane

Spalletti n’avait pas envie d’évoquer les chances de son équipe : « Mes joueurs et moi avons d’autres objectifs à évoquer. » Il n’a toutefois pas tari d’éloges sur l’attaquant du Bayern Munich.

« J’en ai parlé avec mon staff et nous avons pensé qu’il était juste de le lui attribuer, a déclaré Spalletti. C’était un choix logique compte tenu de la qualité du joueur. Ses statistiques sont effrayantes, même s’il n’est pas toujours mis en avant comme certains autres joueurs. C’est comme ça que cela doit être. »

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La saison record de Kane avec le Bayern Munich

Les statistiques de Kane donnent assurément raison à Spalletti. Le capitaine de l’Angleterre a inscrit 73 buts au cours de la saison 2025-2026, plus que tout autre joueur. Seul Messi a fait mieux sur une saison européenne, avec 81 buts en 2011-2012. Il a également mené le Bayern à un doublé national grâce à ses buts.

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Kane a désormais marqué 156 buts en seulement 159 matches depuis son arrivée de Tottenham pour 100 millions de livres sterling (127 millions de dollars) il y a trois ans, à une époque où Lothar Matthaus l’avait jugé « trop vieux et trop cher ». À 33 ans, il est le quatrième lauréat le plus âgé de cette récompense.

Quelle suite pour Kane et Spalletti ?

Après avoir enfin obtenu une reconnaissance qui se faisait attendre depuis longtemps, Kane va désormais se reconcentrer sur le Bayern, qui tentera de conserver son doublé national.

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Il visera également le grand titre qui manque encore à son palmarès, la Ligue des champions étant l’objectif évident, tandis que Spalletti se concentrera sur les « autres objectifs » qu’il a fixés à la Juventus.



