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Luciano Spalletti estime qu’Andrea Cambiaso a changé le cours du match lors de la victoire de la Juventus contre l’Omonia en Ligue Europa. L’entraîneur a reconnu que son équipe avait souffert en début de rencontre avant que l’international italien, capable d’évoluer à plusieurs postes, ne lance une riposte conclue par quatre buts.

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Spalletti attribue à Cambiaso le tournant du match

La Juventus a décroché une victoire précieuse dans sa quête de qualification en Ligue Europa, mais la soirée n’a pas commencé comme prévu pour les joueurs de Luciano Spalletti. Une erreur défensive en début de match, impliquant le gardien Neto, a permis à Lubomir Satka de donner l’avantage à l’Omonia à la surprise générale, plaçant le club turinois dans une situation délicate. Une frappe splendide de Cambiaso a toutefois complètement renversé la dynamique. Les hôtes ont alors trouvé leur rythme avant de finir par prendre le dessus sur leurs adversaires.

Revenant sur les difficultés initiales et le retournement de situation, Spalletti a rapidement souligné l’influence de son joueur. « Au début, nous avons commis quelques erreurs dont les adversaires ont profité. Cela a un peu désorganisé notre jeu. Puis Cambiaso a remis les choses en ordre avec un superbe but et l’équipe a joué plus sereinement », a déclaré l’entraîneur, cité par Tuttosport.

L’entraîneur loue les qualités offensives du latéral

Tout en reconnaissant que Cambiaso avait d’abord montré « quelques signes d’appréhension », Spalletti a souligné la rapidité avec laquelle le joueur est entré dans son match et a répondu présent quand son équipe avait besoin d’un déclic. L’entraîneur a aussi insisté sur la palette technique complète qui rend Cambiaso si dangereux dans le dernier tiers du terrain. Des combinaisons rapides en une touche aux duels directs avec les défenseurs, il a clairement indiqué que ses qualités offensives le distinguaient.

« Il a pris des décisions et résolu des problèmes pour l’équipe, comme sur son but en pleine lucarne », a relevé l’entraîneur. « À mesure que les choses se passaient bien pour lui, il a progressivement pu exprimer ses qualités. Il sait jouer au football, il sait jouer en une touche, il est bon pour entrer dans la surface et en un contre un, et il propose des solutions de grande qualité », a ajouté Spalletti.

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Les joueurs moins utilisés répondent présent en Europe

Spalletti s’est également réjoui de voir son choix de faire tourner l’effectif porter ses fruits sur la scène européenne. Après avoir donné leur chance à plusieurs joueurs qui ont eu du mal à obtenir du temps de jeu régulièrement ces derniers temps, l’entraîneur les a vus répondre présent et montrer la profondeur de son effectif.

Revenant sur cette prestation, Spalletti a reconnu qu’il pouvait être difficile de retrouver immédiatement son rythme après une période sans jouer, tout en saluant l’intensité de son équipe sans le ballon. « Les nouveaux joueurs sur le terrain ont-ils répondu présent ? Oui, et ce n’est pas facile de retrouver tout de suite la forme quand on n’a pas joué depuis un moment », a-t-il déclaré. « Nous avons marqué de beaux buts, nous avons été bons sur le terrain, nous avons bien pressé. »

Un rendez-vous crucial attend la Juventus en Serie A

Alors qu’elle a son destin en Ligue Europa bien en main, la Juventus doit désormais se reconcentrer sur la Serie A et reproduire son efficacité européenne en championnat pour remonter au classement. L’équipe de Spalletti devra éviter le piège dimanche lors d’un déplacement difficile chez un Côme en forme, dont les performances attirent l’attention dans toute l’Italie. Ce match du week-end s’annonce déjà comme un tournant décisif pour l’ensemble de la saison de la Juventus.