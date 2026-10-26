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Luciano Spalletti a exprimé sa frustration face à la prestation de la Juventus en seconde période, malgré la victoire 2-0 contre Lecce dimanche, qui a permis à son équipe de renouer avec le succès. L’entraîneur de la Juventus a vu ses ajustements tactiques porter leurs fruits dès le début du match, mais le manque de courage de ses joueurs après la pause l’a inquiété.

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Spalletti analyse le changement tactique

La Juventus a réussi à laisser derrière elle ses récentes difficultés face à la Lazio, marquées par un 3-0, en décrochant trois points précieux au Via Del Mare. Cette victoire s’est construite sur une première période dominée de bout en bout : les buts de Weston McKennie et de Douglas Luiz, dont c’était le premier en compétition, ont permis aux visiteurs de prendre le contrôle du match. Mais la physionomie de la rencontre a changé après la pause. La Juventus a semblé reculer, laissant Lecce revenir dans le match malgré son manque de réussite devant le but.

Spalletti a choisi un milieu à trois pour soutenir le duo d’attaque formé par Randal Kolo Muani et Nick Woltemade. « Nous avons parlé de ce dont nous avions le plus besoin », a déclaré l’entraîneur, cité par Football Italia. « Nous avons changé quelque chose sur le plan tactique en jouant avec trois milieux, car dans ce genre de moments, il faut davantage de solidité et de clarté. Nous avons fait ce qui semblait le plus logique. »

Si ce changement a apporté davantage de garanties défensives, il a aussi conduit à écarter certains joueurs de couloir plus classiques de l’effectif. Spalletti a reconnu que ce nouveau système apportait de la stabilité, mais qu’il exigeait de trouver le bon équilibre. « Il faut ensuite placer les joueurs à des postes où ils sont performants, ce qui signifie écarter des joueurs de couloir qui nous ont apporté satisfaction auparavant », a-t-il ajouté.

Une baisse de régime frustrante en seconde période

Malgré le résultat positif au coup de sifflet final, l’entraîneur de la Juventus était visiblement frustré par la manière dont son équipe avait géré son avance. L’intensité a nettement baissé durant les 45 dernières minutes, tandis que Lecce prenait davantage de risques et avait beaucoup plus le ballon. Spalletti estime que ses joueurs ont manqué de force mentale pour continuer à aller de l’avant et plier le match lorsqu’ils en avaient l’occasion.

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« Les joueurs ont livré un très bon match en termes de rythme et de jeu ouvert. Nous avons un peu baissé dans notre gestion en seconde période, puis tout est devenu plus difficile parce que nous avons eu moins de courage. Nous devions continuer à faire les mêmes choses qu’en première période. Nous avons trouvé ce système, qui apporte de la solidité, et nous en sommes satisfaits parce que nous avons immédiatement constaté une meilleure performance collective. En seconde période, toutefois, nous avons semblé reculer », a confié Spalletti.

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La réaction aux ajustements de Lecce

Le match a changé lorsque l’entraîneur de Lecce, Luca Gotti, a modifié son approche tactique à la mi-temps. En passant à une défense à trois et en instaurant un marquage individuel, l’équipe à domicile a réussi à perturber la construction du jeu de la Juventus. Spalletti a admis que son équipe n’avait pas su réagir à ces changements. Son jeu est resté figé le reste de la soirée et son gardien a dû effectuer un grand nombre de passes.

« Ils ont commencé en 4-3-3 et, en seconde période, ils sont passés à trois derrière avec un marquage individuel. Nous sommes restés sur place, nous n’avons pas pressé avec suffisamment d’intensité et nous ne sommes plus repartis de derrière. Le gardien a dû faire beaucoup plus de passes en seconde période. Nous avions deux buts d’avance, mais cela ne justifiait pas de perdre notre maîtrise. Nous n’avons pas encaissé de but, mais nous n’avons pas été très entreprenants pour essayer de plier le match », a conclu Spalletti.

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Douglas Luiz salué au milieu de terrain

La performance de Luiz a été l’un des grands motifs de satisfaction de la Juventus : il a enfin semblé être le joueur que le club attendait à son arrivée. Au-delà de son but, le Brésilien a joué un rôle essentiel dans la récupération du ballon et la circulation du jeu en première période. Sa prestation a enfin montré le « vrai » Luiz, avec la combativité et la qualité technique dont le nouveau milieu de terrain de Spalletti a besoin pour fonctionner au mieux face aux équipes de Serie A.

Spalletti n’a pas tardé à saluer le travail de l’ancien joueur d’Aston Villa et son influence sur l’équilibre collectif. « Il a fait un grand match aujourd’hui. Il s’est battu et a couru, il a livré bataille partout et il nous a aidés à régler certaines situations quand nous avions besoin de lui », a souligné l’entraîneur.