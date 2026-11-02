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Luciano Spalletti a lancé un appel à la mobilisation aux supporters de la Juventus, les exhortant à soutenir l’équipe plutôt qu’à faire régner une atmosphère toxique à l’Allianz Stadium. Malgré une victoire cruciale 2-0 face à Naples, l’entraîneur de la Juventus s’est empressé d’évoquer les tensions croissantes entre les tribunes et le terrain après les récents mauvais résultats.

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Deux éclairs de génie en fin de match offrent des points précieux à la Juventus malgré la colère des supporters

La Juventus abordait cette rencontre sous une immense pression après une triste défaite 2-0 face au Genoa, menacé de relégation. La frustration avait éclaté avant le coup d’envoi : des supporters manifestaient devant l’Allianz Stadium et insultaient les joueurs dès le premier coup de sifflet.

Malgré cette atmosphère hostile, la Juventus a fini par trouver la faille. Dans les premiers échanges, Juan Cabal a touché le montant, tandis que Guglielmo Vicario a réalisé un arrêt exceptionnel pour repousser une tentative de Lorenzo Lucca. Le tournant du match est survenu lorsque Luca Marianucci, de Naples, a reçu un deuxième carton jaune, laissant les visiteurs à dix.

La Juventus a exploité sa supériorité numérique de manière spectaculaire. Deux frappes lointaines de Kerim Alajbegovic et Jeremie Boga en fin de match ont scellé une victoire 2-0 dont elle avait grand besoin. Au coup de sifflet final, Spalletti a célébré le résultat avec émotion au bord du terrain, serrant chaleureusement les membres de son staff dans ses bras.

Spalletti salue la résilience de son groupe

Interrogé par DAZN Italia après le match, Spalletti a immédiatement attribué le mérite à ses joueurs et à son staff. « Ils souffrent avec moi, eux aussi travaillent du matin au soir. Je suis le premier à arriver et le dernier à partir, mais ils sont généralement là avec moi la plupart du temps, a-t-il déclaré. Toutefois, ce soir, le mérite revient à l’équipe.

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« Ils ont su puiser en eux-mêmes pour trouver cette envie de faire le premier pas, d’aller de l’avant et de penser positivement. Ils y sont ensuite parvenus en seconde période grâce à quelques ajustements. Je pense qu’ils ont pleinement mérité la victoire ce soir, en retrouvant une partie de leur confiance dans le football qu’ils sont capables de pratiquer. »

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Retrouver une confiance ébranlée et lutter contre la négativité

La récente série de mauvais résultats avait manifestement pesé sur le moral des joueurs de la Juventus. Spalletti a reconnu à quel point la négativité pouvait rapidement affecter les performances sur le terrain, soulignant qu’un manque de confiance se propage souvent dans une équipe en difficulté.

« Tout ce que nous pouvons faire, c’est être à leurs côtés, mais certains joueurs entrent véritablement dans cette spirale et perdent confiance dans tout ce qu’ils font, même dans les gestes les plus simples, a admis Spalletti. Quand il y a une passe simple mal ajustée ou une hésitation au moment de prendre une décision, ce qui est pire que de prendre la mauvaise décision, ce manque de confiance se transmet au reste de l’équipe. »

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Un appel à l’unité avant des rencontres cruciales

La Juventus doit désormais s’appuyer sur cette victoire pour relancer sa saison et réparer ses relations dégradées avec ses supporters. Avec un effectif réduit, Spalletti sait parfaitement qu’une ambiance hostile à domicile ne ferait que freiner la progression de son équipe lors des prochains matches.

« Nous devons simplement continuer à avancer. C’est un moment que nous devons gérer ; ensuite, vous pourrez parler de ce que vous voulez, a-t-il ajouté. Pour l’instant, nous devons faire preuve de solidité, avec un stade qui montre son vrai visage, celui de la seconde période, lorsqu’il se bat aux côtés de l’équipe.

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« Vous pouvez dire que Spalletti n’est pas à la hauteur, que tel joueur ne l’est pas non plus, qu’il faut se débarrasser de tout le monde, mais pour l’instant, nous devons être unis et ce stade doit redevenir notre forteresse. »

Il a conclu par un dernier appel à l’unité : « Même si nous ne leur apportons pas beaucoup de joie, nous avons toujours besoin de nos supporters à nos côtés. Nous remercions donc tous ceux qui nous ont applaudis aujourd’hui et qui sont restés avec nous. C’est un moment où nous devons nous serrer les coudes et rester unis, essayer d’aller de l’avant et de rester positifs, ce qui n’est pas facile quand nous sommes si peu nombreux à être disponibles. Les joueurs ont mérité cette victoire et ils méritent d’être chaleureusement applaudis. »