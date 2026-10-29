Luciano Spalletti reconnaît que le classement de Serie A pèse lourd dans l’esprit des joueurs de la Juventus après la défaite surprise face au Genoa

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Luciano Spalletti s’est dit très préoccupé par l’état psychologique de son groupe à la Juventus après une défaite préjudiciable face au Genoa. L’entraîneur du club turinois a laissé entendre que sa position actuelle au classement de Serie A commençait à nuire aux performances de ses joueurs sur le terrain.

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La pression monte à la Juventus

Spalletti n’a pas caché sa frustration après la prestation décevante de la Juventus à Marassi, où elle s’est inclinée face à un Genoa combatif. L’entraîneur expérimenté a évoqué le poids psychologique qui pèse actuellement sur son groupe, soulignant que la pression liée à sa position au classement devient un obstacle visible. Alors que les résultats ne lui sont pas favorables, le poids des attentes semble empêcher l’équipe de mettre son jeu en place les jours de match.

« Il m’arrive désormais trop souvent d’être surpris par ce que je vois pendant un match, qui est différent de ce que j’ai vu lors du précédent », a expliqué l’entraîneur, cité par Sky Sport Italia. « Le fait est qu’à Lecce, j’avais vu certaines choses, puis nous ne nous sommes pas entraînés et aujourd’hui, j’en vois d’autres. Aujourd’hui, on joue à un rythme élevé, avec beaucoup d’intensité, il y a des duels partout, et nous restons fragiles à cet égard. Ensuite, ils ont marqué deux buts, également à cause de nos erreurs. Nous avons nous-mêmes eu deux occasions, puis tout est devenu plus difficile. Même le classement actuel et les résultats que nous avons obtenus pèsent un peu sur nos esprits. »

Des excuses aux supporters de la Juventus

Conscient de la portée de cette défaite et de la piètre qualité de la prestation, Spalletti a profité de sa conférence de presse d’après-match pour présenter directement ses excuses aux supporters qui avaient fait le déplacement. Pleinement conscient de la gravité du revers et du manque de vie affiché par son équipe, le technicien a refusé de se réfugier derrière des excuses lors de cette conférence de presse. Sa priorité était de s’adresser aux supporters présents avant d’analyser ce qui n’avait pas fonctionné sur le terrain.

« La première chose à faire, c’est de leur présenter nos excuses. Ensuite, nous pourrons parler de tout. S’il faut parler des difficultés que nous avons rencontrées ce soir, c’est assez simple. Nous n’avons pas été au niveau dans l’impact physique et les duels. Nous avons tout perdu sur le plan de l’intensité », a déclaré l’entraîneur.

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Des difficultés à remporter les duels

Genoa a largement pris le dessus dans les duels individuels, ce que Spalletti n’a pas tardé à reconnaître. Il a admis que l’intensité déployée par l’adversaire était bien supérieure à celle de ses joueurs, créant un déséquilibre important sur le terrain. Ce manque de combativité inquiète beaucoup l’entraîneur avant une série de rencontres difficiles qui mettra à l’épreuve la profondeur de son effectif et sa détermination.

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« C’est précisément la fougue avec laquelle les autres viennent à notre contact, par rapport à nous, qui m’inquiète un peu, parce que nous en avons déjà beaucoup parlé. Mais on risque de faire davantage de dégâts en parlant à chaud, alors je prends un peu plus de temps pour évaluer certaines questions », a expliqué Spalletti. « Bien sûr, si nous n’élevons pas ce niveau à l’entraînement, il est difficile de le faire en match. Nous sommes un peu en difficulté parce que ce sont les joueurs dont nous disposons. Ensuite, certains jouent plus tôt ou plus tard. J’ai choisi de laisser Woltemade de côté pour ne pas donner de points de repère aux défenseurs centraux de Genoa. »

Des interrogations sur la qualité de l’effectif

Spalletti est allé encore plus loin en se demandant si le groupe actuel possède les qualités nécessaires pour rivaliser au plus haut niveau. Après une prestation d’une inquiétante platitude, il a pointé le manque manifeste de combativité de son équipe et averti qu’elle devait sérieusement prendre la mesure de la situation si elle voulait encore atteindre ses objectifs.

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« Nous y avons mis très peu de tout et nous devons voir si ces joueurs ont ce “tout”. Sinon, nous devrons répéter des choses déjà dites et prendre du recul pour comprendre quelle est la situation actuelle », a-t-il déclaré. « Mais, dans les faits, il y a eu très peu de choses, très peu de combativité. Nous devons en prendre conscience et en faire davantage, à condition d’avoir ce supplément à donner. »