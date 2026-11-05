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L’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, a confirmé que le jeune attaquant Kerim Alajbegovic devrait bénéficier d’un temps de jeu accru lors du déplacement sur le terrain de l’AZ, jeudi soir en Ligue Europa. Le Bosnien de 19 ans a gagné la confiance de son entraîneur après avoir inscrit son premier but en Serie A lors de la victoire à domicile contre Naples (2-0), dimanche.

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Le jeune attaquant de 19 ans va retrouver la scène européenne

Impressionné par sa rapide adaptation à Turin, Spalletti compte offrir au jeune attaquant une nouvelle occasion de jouer en compétition européenne aux Pays-Bas. En marquant dimanche à 19 ans et 41 jours, le Bosnien est devenu le plus jeune joueur étranger à marquer lors d’un match de Serie A entre la Juventus et Napoli. Il est également le plus jeune attaquant à avoir inscrit un but et délivré une passe décisive dans l’un des cinq grands championnats européens au cours de la saison 2026-27.

L’entraîneur salue une prestation pleine de maturité en championnat

Seuls quatre autres attaquants nés en 2007 ou après ont à la fois marqué et délivré une passe décisive dans ces championnats cette saison. Le jeune joueur de la Juventus rejoint ainsi Lamine Yamal, Charalampos Kostoulas, Jay Robinson et Paul Mendy.

Interrogé sur l’éclosion du jeune joueur avant le match de jeudi, Spalletti a déclaré : « Alajbegovic a pris ses responsabilités. Un jeune joueur comme lui a généralement tendance à s’effacer dans les moments difficiles, mais il a au contraire apporté une contribution importante pour renverser la situation.

« Il avait initialement été recruté comme un joueur d’avenir, mais au vu de ses performances et de sa réaction, nous sommes heureux de lui confier un peu plus de responsabilités. »

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L’entraîneur tempère les attentes autour du jeune joueur

Si l’ancien sélectionneur de l’Italie a été agréablement surpris par la rapidité avec laquelle l’attaquant s’est adapté au football professionnel, il tient à ne pas lui imposer une pression excessive.

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Confirmant que le jeune joueur participera au match contre leur adversaire d’Eredivisie, comme titulaire ou en entrant en jeu, Spalletti a ajouté : « C’est agréable de voir cette réaction, mais il est difficile de jouer régulièrement à ce niveau. Ne nous emballons donc pas.

« Je peux dire qu’il jouera une partie du match [contre AZ], que ce soit dès le début ou plus tard. »

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Deux séries d’invincibilité à l’épreuve aux Pays-Bas

La rencontre de jeudi sera la première confrontation officielle entre AZ et la Juventus en compétition européenne. Les deux clubs affichent chacun un bilan historique favorable avant le coup d’envoi. Le club néerlandais est invaincu lors de ses cinq dernières rencontres européennes face à des adversaires italiens, avec quatre victoires et un nul. De son côté, le club turinois n’a jamais perdu en trois matches de Ligue Europa contre des clubs d’Eredivisie. Lors de ces trois rencontres face à des équipes néerlandaises, soldées par deux victoires et un nul, la Juventus a inscrit sept buts et n’en a encaissé qu’un seul.