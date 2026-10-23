Luciano Spalletti prend Lionel Messi en exemple pour donner une leçon à la Juventus après son match nul frustrant contre Rennes en Ligue Europa

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Luciano Spalletti était furieux après les points laissés échapper par la Juventus face à Rennes en Ligue Europa. Il a cité Lionel Messi comme l’exemple par excellence de ce qui manque actuellement à son effectif. L’entraîneur de la Juventus estime que le manque de vivacité mentale de ses joueurs, sur le plan individuel, est le principal obstacle qui empêche son équipe de franchir un cap dans les compétitions européennes.

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Spalletti exige une mentalité de champion de la part des joueurs de la Juve

Les Bianconeri ont été tenus en échec jeudi soir (2-2), un résultat qui a empêché leur entraîneur de trouver le sommeil. Spalletti n’a pas mâché ses mots au sujet de ce match nul : si le niveau de jeu s’est amélioré, ses joueurs manquent encore de l’efficacité nécessaire pour prétendre aux grands trophées. Pour illustrer la différence entre un athlète de haut niveau et un véritable champion, il a cité en exemple un joueur huit fois vainqueur du Ballon d’Or.

« Messi, par exemple, fait la synthèse de ce qui se passe. L’action vient après l’idée et la connaissance anticipée. C’est ce qui fait la différence entre un bon joueur et un champion, celui qui anticipe tout. Les yeux et la tête comptent, puis vient la technique. Quand des occasions se présentent devant le but, comme aujourd’hui, il faut aller les saisir au lieu d’attendre qu’elles vous soient offertes », a déclaré Spalletti à Sky Sport Italia.

La frustration après le but refusé à Lucumi

Getty Images

Le but inscrit en fin de match par Jhon Lucumi, finalement refusé par le corps arbitral, a été l’un des grands sujets de discussion de la soirée. Cette décision a empêché la Juventus de réussir une remontée spectaculaire, et Spalletti s’est montré visiblement agacé par l’interprétation du règlement dans les derniers instants de la rencontre. Selon lui, la défense de Rennes avait eu suffisamment de temps pour écarter le danger avant que l’incident ne se produise.

« L’arbitre a été bon, mais un peu moins sur sa décision de refuser le but de Lucumi. J’ai entendu un ami dire que la règle était assez claire, mais, dans ce cas, elle laisse une certaine place à l’interprétation. J’ai été déçu. Le défenseur de Rennes a vu le ballon arriver et a eu tout le temps de décider quoi faire, puis il a fait le mauvais geste sans qu’aucun d’entre nous ne le gêne », a-t-il expliqué.

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Des erreurs défensives et des nuits sans sommeil

Malgré les progrès offensifs, l’entraîneur de la Juventus reste préoccupé par les buts encaissés par son équipe. Il a relevé que ses joueurs semblaient souvent mal à l’aise lorsqu’ils devaient couvrir rapidement de grandes portions de terrain. Leur difficulté à passer efficacement de l’attaque à la défense a conduit à deux buts que l’entraîneur expérimenté juge « évitables » au regard de l’ensemble du match.

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« Nous y sommes un peu habitués. C’est un problème de fond qui dure depuis un moment. Nous ne sommes pas à l’aise quand nous avançons, mais si ça revient vite, nous devons remonter vite. C’est le ballon qui commande, nous devons le récupérer, et parfois il nous faut un peu de temps. Mais aujourd’hui, nous nous en sortions déjà bien, car nous avons souvent choisi d’aller chercher leur milieu de terrain qui sortait. Malheureusement, nous avons encaissé deux buts que nous n’aurions pas dû encaisser », a analysé Spalletti.

Des inquiétudes physiques avant un calendrier chargé

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À ces soucis s’ajoute une possible blessure de Zeki Celik, remplacé à la pause. Avec un délai réduit avant le prochain match, l’absence du défenseur pourrait mettre davantage à l’épreuve un effectif déjà sollicité. Spalletti a reconnu qu’un retour rapide du joueur paraissait peu probable, de quoi alimenter encore les nuits agitées de l’entraîneur, en quête de régularité.

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« Il a ressenti un raidissement et a dit qu’il pensait ne pas s’être fait mal, mais il me paraît difficile de le récupérer en deux jours », a admis l’entraîneur, interrogé sur ce remplacement. « Je continue à ne pas dormir ces nuits-ci, même s’ils ont fait mieux : si je ne gagne pas les matches, je ne suis pas content. Les joueurs ont semblé très bien réagir, ils ont élevé leur niveau et il nous manque encore des choses. C’est un objectif que nous devions garder en vue dès le premier instant. »