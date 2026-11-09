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Luciano Spalletti a exprimé sa frustration après le match nul de la Juventus face à la Fiorentina (2-2), s’interrogeant sur l’incapacité de son équipe à maintenir un niveau élevé pendant 90 minutes. Malgré une réaction pleine de caractère au stade Artemio-Franchi, l’entraîneur a reconnu que la Juventus était encore loin du niveau nécessaire pour briguer les titres majeurs.

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Spalletti en demande davantage à une Juventus irrégulière

Spalletti n’a pas caché sa déception après un match nul chaotique contre la Fiorentina, estimant que son équipe manque actuellement de la force mentale nécessaire pour rester dans la course au titre. La Juventus a montré par moments de belles qualités, mais ses baisses de concentration ont permis à la Fiorentina de rester dans le match jusqu’au coup de sifflet final. L’entraîneur a particulièrement insisté sur la baisse de discipline tactique de ses joueurs lors des moments clés de la rencontre.

« J’aimerais améliorer certaines choses, mais il nous est arrivé plusieurs fois de ne pas être au meilleur niveau individuellement, puis collectivement », a expliqué Spalletti à Sky Sport Italia. « Dans un même match, nous commettons des erreurs beaucoup trop simples, puis nous avons des accélérations qui nous permettent de marquer. Ensuite, nous ne parvenons pas à faire le break. Il y a plusieurs choses à améliorer. Nous n’avons pas réussi à concrétiser des situations faciles au regard du niveau de football que nous devons produire. »

L’entraîneur fustige un marquage en zone « naïf »

Spalletti visait l’organisation défensive fragile de son équipe après un premier but encaissé sur une action évitable. Le technicien expérimenté s’est montré visiblement frustré par le manque de vigilance de sa défense, pointant en particulier la désorganisation sur coup de pied arrêté qui a permis à Mateo Pellegrino d’ouvrir le score. Revenant sur ce corner décisif, Spalletti a regretté l’interprétation rigide et naïve du marquage en zone par ses joueurs.

« Ils ont envoyé le ballon au second poteau parce qu’ils avaient vu que nous y laissions un espace libre. Mais ceux qui sont sur le terrain et mettent en place le dispositif de marquage en zone doivent l’adapter à la position des adversaires », a-t-il ajouté.

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À la recherche de constance sur le plan tactique

Le principal reproche de Spalletti concerne l’incapacité de son équipe à maintenir un niveau élevé au-delà de courtes séquences. Il a souligné une tendance récurrente de la Juventus à perdre le fil après un bon début de match, puis à perdre confiance. Selon l’entraîneur, cette absence d’identité claire tout au long de la rencontre empêche le club d’exploiter pleinement son potentiel au classement de Serie A.

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« De temps en temps, nous nous noyons dans un verre d’eau, puis nous perdons aussi un peu d’assurance et de sérénité », a déclaré Spalletti à DAZN. « Nous faisons quelque chose de bien pendant dix minutes, puis nous ne participons plus, nous ne trouvons pas de continuité. Parfois, nous n’agissons pas, nous ne faisons pas de choix alors que nous devons agir. Quand nous restons dans le doute, c’est un problème : ceux qui doutent ne parviennent presque jamais à obtenir quelque chose d’important. Je ne suis pas très satisfait, parce que nous n’affichons pas un niveau de jeu constant qui nous permettrait d’aspirer à quelque chose d’important. »

Spalletti écarte la crainte de perdre le vestiaire

Malgré les tensions évidentes autour de cette prestation, Spalletti a rejeté l’idée qu’il perdait son emprise sur le groupe. Lors de sa conférence de presse d’après-match, le technicien a été interrogé sur la crainte que les joueurs ne suivent plus ses consignes. Il a rapidement repoussé cette hypothèse, assurant que les relations entre le staff et les joueurs restent solides malgré les frustrations récentes sur le terrain.

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« Est-ce que j’ai eu peur de perdre l’équipe ? Ce sont des choses qui font partie de l’attirail à montrer. Il est hors de question que je les perde. Je prends tous mes joueurs dans mes bras chaque jour, je leur parle. Les dirigeants sont toujours là pour nous regarder, nous contrôler. Je cherche la solution pour faire mieux et nous n’en sommes même pas loin, parce que ce soir, nous avons très bien joué pendant une partie du match », a-t-il déclaré.