Lucescu, le sélectionneur de la Roumanie, a eu un malaise : « Je me suis énervé après la défaite contre la Turquie »

Au cours des derniers mois, le sélectionneur roumainMircea Lucescu a été hospitalisé à plusieurs reprises en raison d'une maladie qu'il a gardée secrète, craignant que cela ne détourne l'attention de l'objectif numéro un de son équipe nationale : se qualifier pour la Coupe du monde.





Malheureusement, jeudi dernier, la Roumanie s'est inclinée 1-0 face à la Turquie et a été éliminée en demi-finale des barrages, sur un but de Kadioglu. L'équipe de Lucescu devra donc disputer un match amical mardi contre le perdant de l'autre demi-finale, la Slovaquie (3-4 contre le Kosovo).





Alors qu’il dirigeait l’entraînement ce matin, le sélectionneur a été victime d’un nouveau malaise et a été transporté à l’hôpital. Les médias roumains ont immédiatement rassuré tout le monde en parlant d’un « état stable ». Dans l’après-midi, Lucescu a tenu à s’exprimer en faisant des déclarations à « Golazo » :





« Je n'arrivais plus à respirer et j'ai perdu connaissance. Maintenant, je vais bien. Je me suis énervé après avoir regardé les temps forts du match contre la Turquie. Nous avons commis des erreurs incroyables qui nous ont coûté la qualification. »





Pour l'instant, l'ancien entraîneur de l'Inter, âgé de 80 ans, reste en observation à l'hôpital.