Dans une interview accordée à l'Algemeen Dagblad, Lucas Rosa est revenu sur son passage à la Juventus. L'arrière latéral de l'Ajax, aujourd'hui âgé de 26 ans, a régulièrement joué aux côtés de Cristiano Ronaldo à Turin.

Recruté en 2018 par la Vieille Dame, le Brésilien a passé trois ans au sein du club piémontais.

S’il n’a jamais goûté à l’équipe première, le Brésilien garde un excellent souvenir de son passage chez les Bianconeri : « C’était un groupe exceptionnel où j’ai énormément progressé en tant que défenseur. Je côtoyais Chiellini, Bonucci, Barzagli et De Ligt, sans oublier les latéraux Di Sciglio, Cancelo, Cuadrado et Alex Sandro. »

Il disputait ses matchs avec l’équipe réserve, mais s’entraînait régulièrement avec le groupe professionnel. Son passage à Turin lui a laissé d’innombrables anecdotes.

« Chaque saison s’ouvrait par un match amical entre les moins de 19 ans et l’équipe première, sur le domaine de la famille Agnelli, à Villar Perosa. Ce jour-là, c’était la première sortie de Cristiano Ronaldo sous le maillot bianconero. Et devinez qui a eu l’honneur de le marquer ? Moi, bien sûr ! » se souvient-il en souriant.

Le Brésilien garde un souvenir ébloui des moments partagés avec la star portugaise : « C’était fou. Un joueur exceptionnel, un athlète accompli. Comme je parle portugais, j’intégrais le petit groupe formé avec Alex Sandro, Douglas Costa et Ronaldo. On discutait de tout et de rien. »

« À l’entraînement, il m’encourageait en portugais. Parfois, il voulait prolonger la séance pour travailler les finitions. Je devais alors lui servir des centres. L’exercice n’était pas toujours parfait, car j’appréhendais de ne pas lui fournir des passes suffisamment précises », explique Rosa, qui souligne que Ronaldo faisait preuve d’une grande compréhension.