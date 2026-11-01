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Lucas OcamposGetty
Jonathan van Haaster
Traduit par

Lucas Ocampos (ex-Ajax) fait le tour du monde avec un retourné acrobatique absolument magnifique

Monterrey
L. Ocampos

Lucas Ocampos a inscrit un but phénoménal dans la nuit de samedi à dimanche (heure néerlandaise). L’ancien joueur de l’Ajax, qui évolue désormais à Monterrey, au Mexique, a marqué d’un superbe retourné acrobatique contre le Club Tijuana (3-3).

Les supporters présents à l’Estadio BBVA n’ont pas eu le temps de s’ennuyer lors d’une première période riche en buts. Jackson Porozo a donné l’avantage à Tijuana, avant que le Belge Hugo Cuypers ne marque deux fois pour Monterrey.

Dans le temps additionnel de la première période, Adonis Stalin Preciado Quintero a égalisé. Monterrey, grand favori avant la rencontre, devait repartir à l’attaque et a repris l’avantage peu avant l’heure de jeu.

Óliver Torres (ex-Séville et FC Porto) a centré pour Ocampos, qui n’a pas hésité à envoyer le ballon dans la lucarne d’un retourné acrobatique parfaitement exécuté. Il a ainsi inscrit son 18e but en 85 apparitions avec Monterrey, où il est sous contrat depuis le milieu de l’année 2024.

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Mais cela n’a pas suffi pour l’emporter : trois minutes après le but somptueux d’Ocampos, Preciado a marqué son deuxième but du match. Monterrey reste ainsi huitième de Liga MX, deux places derrière Tijuana.

Ocampos était arrivé à l’Ajax au milieu de l’année 2022. Le club d’Amsterdam l’avait emprunté à Séville, où il était un joueur apprécié. Mais son passage à l’Ajax n’a jamais été une réussite et, après quatre mois, il est retourné à Séville.

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