Lozano restera au PSV jusqu'à l'été selon Raiola

L'attaquant a été lié à de nombreux grands clubs mais aucun mouvement ne se produira cet hiver selon Mino Raiola.

Selon son agent Mino Raiola, Lozano n’a pas l'intention de quitter le PSV lors du mois de janvier.



L’international mexicain est devenu l’une des stars de l’Eredivisie. Au cours de sa première saison, Lozano a inscrit 17 buts avec le PSV, aidant son club à remporter le titre de champion.



L'attaquant a déjà été associé à de plus grands clubs européens et ses solides performances tant en Eredivisie qu'en Champions League n'ont pas pu réduire les intérêts.



Mino Raiola a refusé toute sortie ce mois-ci pour la star mexicaine, affirmant que rien ne se ferait avant l'été.



"Hirving va rester au PSV jusqu'à l'été", a déclaré Raiola, cité par Eindhovens Dagblad. "Le PSV ne veut pas le vendre maintenant."



Raiola a déclaré qu'il n'y avait aucun intérêt de Chelsea pour le moment.



Après une défaite 2-1 à Tottenham au stade de Wembley, Lozano avait confié à ESPN: "J'espère qu'un jour, Dieu me donnera une chance de jouer en Premier League."



"Je pense que la Premier League est excellente. Je pense que ce serait fabuleux de jouer avec n'importe lequel des clubs, mais j'aimerais jouer pour l'un des grands clubs. J'espère que Dieu me donnera cette chance."