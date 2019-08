Lozano : "Le Napoli a toujours été mon premier choix"

Présenté devant la presse, l'international mexicain a affirmé vouloir tout donner pour son nouveau club et portera le numéro 11.

Courtisé par plusieurs grands clubs européens, Hirving Lozano a décidé de rejoindre . L'international mexicain, dont le club de rêve était et où il a déjà été annnoncé par le passé, a signé en faveur de l'équipe entraînée par Carlo Ancelotti pour 42 millions d'euros en provenance du , le 23 août dernier. Présenté devant la presse, Hirving Lozano considère que sa nouvelle équipe est capable de lutter pour le titre de champion d'Italie et promet de tout donner sous sa nouvelle tunique.

"Le Napoli a toujours été mon premier choix. Je suis heureux que tout se soit bien passé. Je suis vraiment heureux de faire partie de ce groupe. Nous avons une excellente équipe avec les meilleurs joueurs. Je connais bien l'équipe. Je suis ici pour aider à l'améliorer et être performant. Naples a toujours été très compétitif et cette année, nous voulons tout donner pour atteindre nos objectifs", a affirmé l'international mexicain.

"Prêt à jouer à n'importe quelle position"

"Je suis un joueur technique et je suis rapide. L'entraîneur décidera où je dois jouer. Je donnerai toujours tout. Je veux tout donner pour l'équipe et l'entraîneur. J'ai encore beaucoup à apprendre. Je veux travailler dur et continuer de me développer ici. Je connais la Série A. Les conseils d'Ancelotti seront essentiels si je veux bien faire. Mes coéquipiers ont été très accueillants. Je dois juste travailler dur et tout donner pour l'équipe", a ajouté l'ancien ailier du PSV.

Hirving Lozano portera le même numéro que lors de son brillant passage au PSV : "Ma famille est très importante pour moi. Ils ont toujours été avec moi et c'est merveilleux que je puisse partager cette expérience avec eux ici. J'ai choisi le numéro 11 parce que j'aime ce numéro et qu'il m'a toujours porté bonheur. Je pense pouvoir ajouter quelque chose à l'équipe. Je vais travailler dur pour pouvoir être utile à n'importe quel poste".

"J'ai parlé à plusieurs reprises au président Aurelio De Laurentiis et il a toujours été très positif à propos de l'équipe. Ce fut un plaisir de parler avec lui. Je promets aux supporters de me donner à 100% à chaque match. J'espère que cela nous suffira pour atteindre nos objectifs. J'ai beaucoup appris aux . Je vais essayer d'utiliser l'expérience que j'ai pour aider l'équipe", a conclu la recrue du Napoli. Hirving Lozano attend désormais de faire ses débuts sous sa nouvelle tunique, peut-être dès ce week-end lors du choc contre la .