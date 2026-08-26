Des rapports médiatiques espagnols ont suscité une vive polémique après avoir révélé que l'Argentin Julian Alvarez a ignoré un appel téléphonique de Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, dans un message clair concernant la position du joueur sur un transfert vers les Gunners, ce que certains pourraient percevoir comme une forme de manque de respect, tandis que d'autres pourraient l'interpréter comme un attachement à jouer pour le Barça.

Selon ce qu'a révélé l'émission « El Chiringuito » par l'intermédiaire du journaliste Josep Pedrerol, Arteta a passé un appel personnel à Alvarez pour le convaincre du projet d'Arsenal, mais l'attaquant argentin n'a pas répondu à l'appel.

Pedrerol a ajouté que le Barça garde toujours l'espoir de conclure l'opération, estimant que Miguel Ángel Gil Marín, le directeur général de l'Atlético Madrid, pourrait finalement revenir sur sa position de refus et accepter de vendre le joueur au club catalan, considéré comme la seule destination souhaitée par Alvarez.

Un bras de fer persistant entre le Barça et l'Atlético

Ces développements s'inscrivent dans le prolongement de l'un des dossiers les plus passionnants du mercato espagnol, après qu'Alvarez a exprimé plus tôt son désir de quitter l'Atlético Madrid, ce qui s'est heurté à un refus catégorique de la direction du club madrilène.

Gil Marín avait affirmé à plusieurs reprises que l'Atlético ne vendrait pas son attaquant, quel que soit le montant des offres, soulignant que le club avait déjà refusé des offres colossales et qu'Alvarez n'était pas à vendre.

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Il a également accusé le Barça de manquer de respect envers l'Atlético en raison de sa manière de gérer le dossier, estimant que le club catalan avait tenté d'exercer une pression médiatique pour finaliser l'opération.

En revanche, le Barça continue de surveiller la situation dans l'espoir d'un changement de position de la direction de l'Atlético avant la fermeture du marché des transferts, profitant du désir manifeste du joueur de porter le maillot catalan.

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