Low : "Ronaldo ne fait pas que bouger les bouteilles de Coca"

Le sélectionneur allemand se méfie grandement de Cristiano Ronaldo avant le match de samedi entre les deux sélections.

Cristiano Ronaldo a beau avoir 36 ans. Il fait encore beaucoup peur à tous les adversaires qu’il affronte et l’Allemagne de Joachim Low ne fait pas exception. Le sélectionneur de la Mannschaft a d’ailleurs étalé tout le bien qu’il pensait du quintuple Ballon d’Or lors de la conférence de presse précédant le match entre les deux nations.

« Le Portugal n'est pas une équipe d’un seul joueur, mais Ronaldo peut faire bien plus que déplacer des bouteilles de coca cola, a-t-il déclaré avec humour ce vendredi. C'est toujours un joueur spécial, très fort dans la finition et de la tête. Mais ils ont quatre ou cinq joueurs offensifs de classe mondiale. »

« Le Portugal a un très haut niveau technique »

Low craint CR7 et ses coéquipiers. Pourtant, les statistiques parlent en sa faveur. Sous son règne, l’Allemagne n’a jamais perdu contre la Seleçao. La dernière confrontation lors d’un tournoi majeur c’était lors de l’Euro 2012 (1-0).

Le coach allemand a continué a loué les Lusitaniens en soulignant que "leur équipe est restée soudée depuis sa victoire en 2016, elle est très bonne en jeu combiné". "Elle se comporte très bien et a un très niveau technique", a-t-il ajouté.

Questionné ensuite sur le plan qu’il concocte pour contrecarrer les champions d’Europe, l’expérimenté technicien a répondu : « Nous devons apporter quelque chose de différent tactiquement, nous avons besoin de plus de puissance offensive. Nous devons agir de manière plus dynamique et intensive aux avant-postes, jouer dans des espaces différents de ce que nous avons fait contre la France. Mais nous n'avons pas besoin de beaucoup changer défensivement, cela semblait bon contre la France. Je ne déciderai que demain à quoi ressemblera l’équipe de départ. Et : La tactique ne dépend pas de notre système de jeu. »

L'Allemagne a débuté son Euro par un revers contre la France (0-1), tandis que le Portugal a étrillé la Hongrie (3-0).