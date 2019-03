Low dévoile la première liste de l'Allemagne après les évictions de Boateng, Hummels et Muller

Joachim Low a convoqué 3 nouveaux joueurs pour affronter les Pays-Bas et la Serbie.

Joachim Low a dévoilé sa première équipe allemande depuis les évictions de Jerome Boateng, Thomas Muller et Mats Hummels.



Leroy Sané, Manuel Neuer et Marco Reus sont les vedettes de l'équipe pour les prochaines rencontres (une amicale contre la et une de qualification pour l' contre les ).



Low a annoncé la semaine dernière qu'il avait décidé de se passer des services de Boateng, Muller et Hummels, le trio du , mettant ainsi fin à leur carrière internationale.



Low affirme que son rôle est de donner à l'équipe un "nouveau visage" alors que l' cherche à progresser grâce à l'introduction de plusieurs nouveaux éléments.



Parmi eux se trouvent le trio composé de Lukas Klosterman, Niklas Stark et Maximilian Eggestein, qui connaissent leur première sélection.



L'Allemagne affrontera la Serbie lors d'un match amical le 20 mars avant d'affronter les Pays-Bas quatre jours plus tard lors des qualifications pour l'Euro 2020.



La lsite de l'Allemagne :



Gardiens de but: Manuel Neuer, Marc-André Ter Stegen, Kevin Trapp



Défenseurs: Matthias Ginter, Marcel Halstenberg, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, Antonio Rüdiger, Nico Schulz, Niklas Stark, Niklas Süle, Jonathan Tah.



Milieux de terrain: Maximilian Eggestein, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Toni Kroos



Attaquants: Serge Gnabry, Marco Reus, Leroy Sane, Timo Werner