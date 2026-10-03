La chance n'a pas souri aux Français face aux Italiens ces dernières heures. En effet, après le match nul de l'équipe première hier soir, vendredi, au Stade de France (1-1), c'est au tour de l'équipe des moins de 20 ans de s'incliner lourdement aujourd'hui, samedi, face à la Squadra Azzurra (0-3).

Après deux défaites précédentes face à l'Allemagne (0-1) et l'Angleterre (2-1), les hommes de l'entraîneur Bernard Diomède quittent la région espagnole de La Nucía sur trois défaites consécutives.

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Le jeune ailier de Marseille, Tadjidine Mmadi (19 ans), a manqué un penalty repoussé par le gardien italien peu avant la fin de la première période, selon le journal français L'Équipe.

L'Italien Emmanuele Rao avait réussi à convertir un penalty un quart d'heure plus tôt, ouvrant le score à la 31e minute, avant que Mattia Mosconi n'ajoute le deuxième but à la 59e minute, puis Giacomo Di Pieri a clos le triplé dans le temps additionnel.

La France avait pris l'avantage hier par l'intermédiaire de la star du Bayern Munich, Michael Olise, d'une frappe puissante à la 55e minute, avant que l'Italie n'égalise grâce au défenseur de l'Inter Milan, Alessandro Bastoni, à la 68e minute, à la suite d'une erreur de conservation du ballon du milieu de terrain Lucas Da Cunha.

Avec ce match nul, la France porte son total à 7 points et occupe la tête du groupe 1, devant la Belgique, dauphine avec 6 points, et l'Italie, troisième avec 4 points, tandis que la Turquie ferme la marche sans le moindre point.



