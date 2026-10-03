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Muhammad Sharaf Eldeen
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Lourde défaite : la France de nouveau battue par l'Italie en quelques heures

France vs Italie
France
Italie
UEFA Nations League A
France
Italie

Les Bleus ont de nouveau échoué à battre la Nazionale

La chance n'a pas souri aux Français face aux Italiens ces dernières heures. En effet, après le match nul de l'équipe première hier soir, vendredi, au Stade de France (1-1), c'est au tour de l'équipe des moins de 20 ans de s'incliner lourdement aujourd'hui, samedi, face à la Squadra Azzurra (0-3).

Après deux défaites précédentes face à l'Allemagne (0-1) et l'Angleterre (2-1), les hommes de l'entraîneur Bernard Diomède quittent la région espagnole de La Nucía sur trois défaites consécutives.

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Le jeune ailier de Marseille, Tadjidine Mmadi (19 ans), a manqué un penalty repoussé par le gardien italien peu avant la fin de la première période, selon le journal français L'Équipe.

L'Italien Emmanuele Rao avait réussi à convertir un penalty un quart d'heure plus tôt, ouvrant le score à la 31e minute, avant que Mattia Mosconi n'ajoute le deuxième but à la 59e minute, puis Giacomo Di Pieri a clos le triplé dans le temps additionnel.

La France avait pris l'avantage hier par l'intermédiaire de la star du Bayern Munich, Michael Olise, d'une frappe puissante à la 55e minute, avant que l'Italie n'égalise grâce au défenseur de l'Inter Milan, Alessandro Bastoni, à la 68e minute, à la suite d'une erreur de conservation du ballon du milieu de terrain Lucas Da Cunha.

Avec ce match nul, la France porte son total à 7 points et occupe la tête du groupe 1, devant la Belgique, dauphine avec 6 points, et l'Italie, troisième avec 4 points, tandis que la Turquie ferme la marche sans le moindre point.


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