Le club d'Al-Ittihad a clôturé de la pire des manières possibles son stage à l'étranger dans la ville espagnole de Marbella, dans le cadre de sa préparation pour la nouvelle saison footballistique 2026-2027.

Al-Ittihad a disputé deux matchs amicaux, ce jeudi, face au Real Majorque et à Malaga, deux clubs espagnols, lors de ses derniers tests amicaux au stage de Marbella, avant de rentrer à Djeddah en vue de la préparation de la nouvelle saison.

L'Allemand Jens Wissing, directeur technique de l'équipe d'Al-Ittihad, a disputé le premier match face au Real Majorque, ce jeudi matin, avec les remplaçants, la rencontre s'étant soldée par une défaite sur le score de 4-2.

Le jeune Argentin Mateo Borrel a inscrit le premier but d'Al-Ittihad à la 15e minute, tandis que le deuxième but a été marqué par Adnan Al-Bishri à la 75e minute.

Le second match, face à Malaga, s'est mieux passé, l'entraîneur allemand s'appuyant sur la plupart des titulaires.

C'est Al-Ittihad qui a ouvert le score, par l'intermédiaire de son ailier néerlandais Steven Bergwijn, à la quatrième minute de jeu, avant que le Nigérian George Ilenikhena n'ajoute le deuxième but à la 33e minute.

Malgré une première période conclue sur un avantage d'Al-Ittihad de deux buts à zéro, Malaga est revenu en seconde période et a inscrit deux buts par l'intermédiaire de ses joueurs Adrián Niño et Joaquín Muñoz, respectivement aux 54e et 58e minutes de jeu.

Al-Ittihad a ainsi terminé son stage à l'étranger avec deux victoires, aux dépens des Orlando Pirates sud-africains sur le score de 3-2 et de Las Palmas, club espagnol, sur le score de 2-1, avant la défaite face au Real Majorque 4-2 et le match nul contre Malaga 2-2.

Les « Tigres » rentrent à Djeddah dans les prochaines heures, afin d'entamer la troisième et dernière phase de préparation pour la nouvelle saison.

Le premier match officiel de l'équipe saoudienne lors de la nouvelle saison se jouera face au club émirati d'Al-Jazira, dans le barrage qualificatif pour la Ligue des champions d'Asie Élite, le 11 août prochain.