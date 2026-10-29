L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich a été titularisé pour la première fois depuis son transfert mercredi soir, lors du déplacement d’Aston Villa sur le terrain de l’AFC Bournemouth en Carabao Cup. Il y a subi une sévère correction.

Le club de Birmingham s’est incliné 3-0 face aux Cherries, sur des buts de l’ancien joueur du Bayer Leverkusen Amine Adli (7e), de Lewis Cook (51e) et d’Alvaro Rodriguez (69e). Goretzka est resté sur le terrain pendant 70 minutes avant d’être remplacé par John McGinn sur décision de l’entraîneur Unai Emery.

Pour Goretzka, les débuts difficiles dans son nouveau club se poursuivent donc. Arrivé libre à Aston Villa cet été après l’expiration de son contrat avec le Bayern, il avait manqué les premiers matches en raison de problèmes persistants au genou.

Il n’a fait ses débuts qu’il y a un peu moins de deux semaines, en entrant en jeu en fin de match lors de la victoire 6-0 contre Fenerbahçe Istanbul en Ligue des champions. Il a ensuite disputé trois autres bouts de match contre Newcastle United, Viking FK et Manchester City, avant d’être titularisé pour la première fois par Emery.

Le joueur de 31 ans aura une nouvelle occasion de jouer samedi prochain, lorsque Aston Villa recevra Fulham FC en Premier League.