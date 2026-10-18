Le 36 fois champion d’Italie s’est incliné 0-3 (0-1) dimanche soir à domicile face à la Lazio Rome. Entré en jeu, Woltemade, 24 ans, n’a rien pu faire pour éviter la deuxième défaite de la saison.

L’entraîneur Luciano Spalletti a fait entrer le joueur prêté dès la 46e minute. Après avoir marqué en Ligue Europa, Woltemade est toutefois resté muet en Serie A. L’ancien joueur de Stuttgart a pourtant eu l’égalisation au bout du pied, mais, bien placé après un service de Randal Kolo Muani, il a manqué de peu le but de la Lazio (55e).

Pour le club de la capitale, ce sont finalement Oliver Provstgaard (37e), Gustav Isaksen (66e) et Fisayo Dele-Bashiru (89e) qui ont marqué.

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Où en sont la Juventus et la Lazio en Serie A ?

Avec seulement trois victoires en sept matches, la Juventus cherche toujours en vain la régularité. Sa huitième place en championnat et ses huit points de retard sur le leader, l’Inter Milan, ne répondent pas aux attentes turinoises.

Woltemade connaît une situation similaire : en championnat, il n’a jusqu’ici été utilisé que comme joker. Prêté à la Vieille Dame par Newcastle United cet été, il attend toujours son premier but dans l’élite italienne. Jeudi dernier, lors de la victoire 2-1 face au Celta Vigo, club espagnol engagé en Ligue Europa, il avait pourtant inscrit le but de l’égalisation provisoire.

La Lazio de l’entraîneur Gennaro Gattuso, victorieuse pour la sixième fois de la saison, a quant à elle dépassé son rival de la capitale, l’AS Rome, et rejoint le leader, l’Inter Milan, au nombre de points.