Partager Suivez GOAL sur Google

Dans une démarche qui confirme la détermination de la Fédération anglaise de football à lutter contre les discriminations dans les stades, l'instance a annoncé vendredi avoir infligé une amende de 150 000 livres sterling à Chelsea en raison de chants injurieux et discriminatoires entonnés par certains de ses supporters lors du match de FA Cup face à Charlton Athletic.

Publicité

Les faits remontent au match du troisième tour de la compétition, disputé en janvier dernier et remporté par Chelsea. Aux alentours de la 56e minute, des chants sectaires, semant la division et visant un groupe religieux ou politique particulier, ont retenti dans les tribunes, ce qui a poussé les instances compétentes à ouvrir immédiatement une enquête.

Chelsea a reconnu sans contester l'accusation portée contre lui, et une commission de régulation indépendante a décidé d'infliger l'amende, assortie d'un avertissement officiel et d'un plan d'action contraignant destiné à éviter que de tels comportements ne se reproduisent à l'avenir.

Cette sanction s'inscrit dans le cadre des efforts constants de la Fédération anglaise pour combattre le racisme et le sectarisme dans les stades anglais, selon Reuters. Les amendes et les plans correctifs sont ainsi devenus des outils essentiels pour dissuader aussi bien les supporters que les clubs, et ce type de décision est perçu comme un message clair : le football anglais ne tolérera aucune forme de discrimination.

Chelsea reconnaît sa faute

Dans un communiqué au ton très ferme, le club londonien a vivement condamné ce comportement, affirmant que les insultes sectaires, c'est-à-dire les chants qui sèment la division et visent un groupe religieux ou politique particulier, ainsi que toutes les formes de discours discriminatoire, sont totalement inacceptables au sein du club et ne reflètent en rien les valeurs qu'il défend.

Publicité Publicité

Chelsea a déclaré dans son communiqué : « Ce comportement ne fait que blesser les autres et ne représente pas les valeurs qui nous sont chères en tant que club. Nous nous efforçons de créer un environnement sûr et inclusif pour tous, et nous partageons tous la responsabilité d'y parvenir. »

Related Topics

Le club a souligné qu'il appliquait une politique de tolérance zéro envers tout comportement discriminatoire, quelle qu'en soit la forme, assurant qu'il prendrait toujours les mesures nécessaires pour identifier les responsables de tels agissements et engager à leur encontre les actions appropriées, sans complaisance.

Le communiqué précise que les comportements discriminatoires peuvent constituer une infraction pénale et que les supporters reconnus coupables d'avoir enfreint le règlement du club s'exposent à de sévères mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu'à une interdiction de stade ou une suspension de leur adhésion.

Publicité

Chelsea a également annoncé que toutes les personnes sanctionnées seraient tenues de participer au programme « Mettons fin à ce comportement », convaincu que la sensibilisation et l'éducation, et non la sanction seule, constituent la voie la plus importante pour éradiquer définitivement ce phénomène.

Le club a reconnu que la répétition de tels incidents l'exposerait à l'avenir à des sanctions supplémentaires plus sévères, indiquant qu'il faisait tout son possible pour sensibiliser et éduquer les supporters, tout en développant ses initiatives actuelles visant à prévenir, détecter et combattre les discriminations.

Publicité

Chelsea a conclu son communiqué par un message direct à ses supporters, affirmant savoir que l'immense majorité d'entre eux rejette toute forme de discrimination lors des matchs, et leur demandant de soutenir ses efforts pour favoriser un environnement accueillant et sûr lors de toutes les prochaines rencontres de l'équipe.

Par ailleurs, des observateurs estiment que l'amende, aussi lourde soit-elle, s'inscrit dans un dispositif plus large comprenant l'éducation des supporters et le renforcement de la surveillance dans les stades. Des sources proches du club ont d'ailleurs indiqué que la direction travaille actuellement à la mise en place de programmes de sensibilisation intensifs en collaboration avec la Fédération, comprenant des campagnes au stade et sur les réseaux sociaux.

Publicité

À noter que Chelsea a déjà fait l'objet de critiques similaires par le passé. Cette fois, toutefois, sa reconnaissance rapide des faits et son acceptation du plan correctif traduisent une volonté de tourner la page et d'avancer vers un environnement plus respectueux et plus divers. Le public attend désormais de voir avec quel sérieux le club appliquera les mesures annoncées, d'autant que des rendez-vous importants approchent en championnat et en coupes.