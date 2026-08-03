Louis van Gaal est prêt à devenir sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas, rapporte De Telegraaf ce lundi matin. Le technicien de 74 ans se sent plus en forme que jamais.

La semaine dernière, Arne Slot a fait savoir qu’il ne serait pas le successeur de Ronald Koeman, parti de son poste. Il préfère rester actif dans le football de club.

D’autres candidats, comme Peter Bosz et Erik ten Hag, sont solidement installés sur les bancs du PSV et du FC Twente respectivement, ce qui les rend eux aussi inaccessibles pour la KNVB.

Le nom de Pep Guardiola a également été beaucoup cité, mais il semble que le Catalan veuille lever le pied après dix années intensives à Manchester City.

Van Gaal est prêt à pourvoir le poste vacant. Il a déjà été sélectionneur des Pays-Bas à trois reprises et a déjà dirigé 63 matches de l’équipe nationale néerlandaise depuis le bord du terrain.

L’ancien entraîneur, entre autres, de Manchester United et du Bayern Munich a reçu un diagnostic de cancer de la prostate en 2022, mais il va désormais très bien. « Les problèmes de santé appartiennent au passé », affirme De Telegraaf.

La KNVB ne s’est pas encore manifestée auprès de Van Gaal, qui est donc ouvert à ce poste. Si Nigel de Jong ne l’appelle pas, Van Gaal est également ouvert à un poste de sélectionneur à la tête d’une autre grande nation.