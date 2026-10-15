Louis van Gaal a confié dans un courriel adressé à The Athletic qu’il se sentait lésé par Manchester City, reconnu coupable d’avoir enfreint 114 règles financières entre 2009 et 2018 et menacé d’une très lourde sanction.

Après la Coupe du monde 2014 réussie avec l’équipe des Pays-Bas, Van Gaal a été nommé entraîneur de Manchester United. Lors de sa première saison, United a terminé quatrième et, lors de la deuxième, a remporté la FA Cup. Cela n’a toutefois pas suffi à Van Gaal pour conserver son poste. Originaire d’Amsterdam, il a été licencié moins de 24 heures plus tard.

En Premier League, Manchester United a terminé hors du top 4 dans des circonstances douloureuses. L’équipe de Van Gaal comptait 66 points, comme Manchester City, quatrième, mais City a décroché le dernier billet tant convoité pour la Ligue des champions grâce à une meilleure différence de buts. United n’avait inscrit que 49 buts en championnat cette saison-là.

Van Gaal a été licencié et remplacé par José Mourinho. « Pour moi, le fait de ne pas m’être qualifié pour la Ligue des champions en 2016 a probablement été, à l’époque, le facteur décisif de mon licenciement à Manchester United, avec toutes les conséquences et les souffrances que cela a entraînées. »

Van Gaal avait déjà déclaré que manquer la Ligue des champions en 2016 avait été « l’une des pires expériences de sa vie professionnelle ». Ses bonnes relations avec le directeur général ont pris fin lorsque Van Gaal l’a accusé d’avoir conclu l’arrivée de Mourinho bien avant son licenciement.

Van Gaal sait qu’une décision concernant City ne changera plus rien pour lui. « Je ne peux plus revenir en arrière. Même la Fédération anglaise de football ne le peut pas », écrit Van Gaal, qui ne souhaite pas s’étendre sur la sanction qui conviendrait à City. « En fin de compte, c’est au juge d’en décider. »