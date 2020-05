LOSC, Zeki Celik : "Je suis heureux à Lille, mais je vise plus haut"

Le latéral droit, actuellement en Turquie, a donné de ses nouvelles et a jeté un froid sur son avenir avec le LOSC.

Arrivé à l'été 2018 au LOSC, Zeki Celik n'a pas mis longtemps à s'adapter à la et au club nordiste. Le latéral turc de 23 ans est rapidement devenu un titulaire indiscutable à et risque d'attiser la convoitise des clubs européens, lui qui serait déjà dans le viseur de l' . Confiné en , Zeki Celik a donné des nouvelles dans un live sur Instagram, des propos relayés par LePetitLillois, mais il a surtout jeté un froid sur son avenir à Lille, en avouant qu'il était ambitieux pour sa carrière.

"Je suis à Lille depuis deux ans maintenant. Je suis heureux ici mais mon objectif est toujours de viser plus haut. Je pense que si une offre intéressante arrive sur la table, je serais à l’écoute. Par contre, cela ne m’empêche pas d’être très heureux à Lille. J’aime mon équipe, je suis d’ailleurs proche de Yusuf Yazici mais aussi Domagoj Bradaric. Reinildo et Tiago Djalo sont aussi des joueurs avec qui je m’entends bien", a déclaré le latéral droit du LOSC.

"Je ne regrette pas du tout d'avoir accepté Lille"

Actuellement confiné en Turquie, Zeki Celik a donné de ses nouvelles : "Actuellement, je suis à Gaziantep, en quarantaine avec d’autres joueurs de football, surtout ceux du Gaziantep FK. Nous sommes seuls dans les chambres. Même aller dans les couloirs est interdit. Mais le club de Gaziantep FK nous soutient durant cette période. Même si le temps est long et ennuyeux, je me suis concentré sur l’apprentissage de l’anglais et la lecture de livres. J’essaye de m’améliorer. À part ça, j’ai peut-être gagné quelques kilos depuis que je suis ici. Ils prennent bien soin de nous. Le football me manque beaucoup, c’est la première fois que je m’éloigne du sport et c’est difficile car j’aime pratiquer".

Le latéral turc a expliqué comment il a rejoint le club français : "Lorsque j’ai atteint un bon niveau à Istanbulspor, le LOSC a commencé à me suivre. Ensuite, ils ont voulu me rencontrer après un match à Karabukspor et à partir de là, on a commencé à parler d’un transfert. Quand la première offre est arrivée, l’équipe jouait le maintien et à cette époque, j’avais aussi des offres des grandes équipes de la Super League. Alors, durant ma rencontre avec les dirigeants Lillois, je leur ai dit que je viendrais s’ils restaient en . Quand ils se sont maintenus, j’ai accepté l’offre et je ne le regrette pas du tout".

En deux saisons, Zeki Celik a convaincu tout le monde dans le nord de la . Titulaire à trente quatre reprises lors de ses 35 apparitions en Ligue 1 lors de sa première saison, le latéral turc a confirmé cette saison en étant toujours une solution préférentielle de Christophe Galtier, avant que la saison ne soit interrompue par la pandémie de Coronavirus. Acheté 2,5 millions d'euros, Zeki Celik va apporter une belle plus value au LOSC lorsqu'il quittera le club.