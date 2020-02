LOSC - Viser le podium ? "Encore trop tôt" pour Christophe Galtier

Alors que son équipe vient d'enchaîner trois victoires consécutives pour prendre place sur le podium, rien n'est encore fait pour Christophe Galtier.

En l'espace d'une semaine, le LOSC a opéré un virage qui pourrait s'avérer décisif en fin de saison, au moment de faire les comptes. Et pour cause, grâce à leur nouvelle victoire sur la pelouse du SCO d'Angers vendredi soir, en ouverture de la 23ème journée de , les Dogues viennent tout simplement d'enchaîner trois succès consécutifs en championnat, ce qui leur permet de s'emparer provisoirement de la 3ème place, synonyme de qualification pour la C1.

"C'est encore trop tôt, c'est un Championnat très serré​"

De quoi rendre heureux l'entraîneur Christophe Galtier, apparu très satisfait en conférence de presse. "C'est une magnifique semaine, je suis très fier de mes joueurs qui se sont investis à 150 %. J'ai aimé la manière dont on s'est exprimé, la façon dont l'équipe a joué ensemble, on s'est créé beaucoup de situations, on en a concédé peu. Je suis bien content pour mes joueurs qui ont fait un match plein", a expliqué l'ancien coach de l'AS Saint-Etienne, refusant de parler de podium.

"Je ne veux pas en parler parce qu'il reste beaucoup de matches. C'est encore trop tôt, c'est un Championnat très serré, on est une équipe à géométrie variable. Évidemment que c'est fort agréable de vivre ce genre de semaine mais il est beaucoup trop tôt dans le Championnat pour dire qu'on va se battre pour la 3e place", a expliqué Christophe Galtier, qui sait combien les choses peuvent évoluer dans un sens comme dans l'autre au cours d'une saison...