LOSC - Victor Osimhen a des objectifs personnels très élevés

Déjà auteur de 7 buts pour sa première saison en Ligue 1, l'attaquant du LOSC n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, comme il l'a confié à L'Equipe.

Arrivé sans faire trop de bruit du côté du LOSC lors du mercato estival, Victor Osimhen n'a eu besoin que de quelques semaines pour devenir le chouchou des supporters et l'une des attractions du championnat de . Seulement âgé de 20 ans, l'ancien attaquant de Charleroi, en , a pourtant la lourde tâche de faire oublier Nicolas Pépé, très performant la saison dernière et transféré à cet été. Mais sa fraîcheur et son sens du but font effet dans le Nord.

Déjà auteur de 7 buts en 12 rencontres disputées , Victor Osimhen est à la fois puissant et technique, ce qui fait de lui un attaquant moderne par excellence. Atout numéro un des Dogues de Christophe Galtier, le principal intéressé ne compte pas s'arrêter en si bon chemin... Bien au contraire.

"Je veux battre mon record"​

"Si je reste sur ce rythme, je finirai haut. Mais il y a Mbappé, Cavani, Icardi, Neymar, Depay, Dembélé et les autres. Quand je connaîtrai mieux mes partenaires et qu'on aura accumulé du temps de jeu ensemble, je marquerai plus", a confié le Nigérian, dans un entretien accordé à L’Equipe.

"15 buts, un bon total ? 15, ce n'est pas assez. Quand tu arrives autour de 20-25, c'est bien. En Belgique, j'avais marqué au moins 21 buts (20 en réalité, ndlr), donc 15, non. Je veux battre mon record", a ensuite ajouté Victor Osimhen, entre ambition et détermination. Pour atteindre ce total, force est de constater que l'avant-centre du LOSC devra débloquer son compteur à l'extérieur, lui qui, pour l'heure, a marqué l'intégralité de ses 7 réalisations à domicile. Chouchou.