LOSC : Olivier Létang répond avec fermeté aux attaques de Christophe Galtier

Olivier Létang et Christophe Galtier ne partiront pas en vacances ensemble, c'est une certitude. Les relations entre le président du LOSC et son ancien entraîneur ne sont plus au beau fixe depuis l'été dernier et le départ forcé de Christophe Galtier à l'OGC Nice. Il faut dire que le technicien français, proche de Gérard Lopez, n'a jamais adhéré au nouveau projet du LOSC et a pris la décision de quitter le club une fois la saison en cours terminée et le titre remporté.

Létang veut protéger le LOSC avant tout

Christophe Galtier a ouvertement critiqué son ancien président dans un entretien accordé à la Voix du Nord ce mardi : "Je pensais honnêtement, ou naïvement, ou c'est peut-être mon côté humain, partir plus facilement avec tout ce que l'on avait fait dans le club, ce qu'on laissait en termes de valeur ajoutée pour l'effectif, avec un titre de champion. Et sur ça, je lui en veux. Alors il est content, il a obtenu une indemnité. Merci Jim Ratcliffe, merci l'OGC Nice. Il a eu la sensation d'être passé pour le président qui vendait un entraîneur. Pour l'institution. Mais il n'en a rien à foutre de l'institution. Il faut que tous les gens du Nord le sachent. Il ne pense qu'à sa gueule".

Lille : Galtier règle ses comptes avec Létang, qui "ne pense qu’à sa gueule"

Olivier Létang a eu un droit de réponse de la part du quotidien nordiste auquel il a accordé une interview ce mercredi pour répondre fermement aux attaques de Christophe Galtier : "En tant que président, je dois prendre des décisions dans l’intérêt du club. Je sais que certaines d’entre elles peuvent ne pas être populaires, mais je dois les assumer pour le protéger".

Létang n'a "aucun souvenir" de signes avant-coureur du départ de Galtier

Le président du LOSC a insisté sur le fait qu'il n'a jamais eu écho de la volonté de Christophe Galtier de quitter le club avant la fin du mois de mai : "Il m'en a parlé après la victoire contre le PSG ? Je n’en ai aucun souvenir. Pourtant, j’ai une très bonne mémoire. Je me rappelle très bien du contexte: un match à Paris, à 17h, de retour de trêve internationale (0-1, 3 avril 2021). Galtier avait été très bon dans la préparation du match."

3J'ai des messages écrits. J’ai été informé de sa décision de partir le mardi 25 mai (soit deux jours après le titre), à 16 h 56. Nous nous étions vus longuement le matin, et il m’a dit pour la première fois qu’il avait plutôt la volonté de s’en aller. Mais à la fin de l’échange, il était incertain. Il a rapporté ses propos en interne en sortant de la réunion", a ajouté Olivier Létang.

"La situation a changé à partir de mi-juin quand il a compris que je respecterais ce que je lui avais dit le 25 mai, à savoir qu’il pouvait partir, mais pas libre, et que nous avons demandé à l’OGC Nice de prendre une position claire. Il était l’entraîneur du LOSC, sous contrat, et je voulais qu’il continue l’aventure avec nous. Je suis le président du club, donc je dois le protéger", a conclu le président du LOSC. Le message est clair, Olivier Létang et Christophe Galtier ne sont pas sur la même longueur d'onde et aucun d'entre eux ne semble vouloir donner raison à l'autre.