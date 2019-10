LOSC, Maignan : "Le doute ? Je me remets beaucoup en question"

Le gardien de Lille est fier de son ascension mais ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Il espère faire partie des meilleurs à son poste.

Appelé régulièrement par Didier Deschamps en équipe de , Mike Maignan n'est pas étranger dans la bonne saison de l'an dernier. Le gardien du LOSC a d'ailleurs été récompensé en ayant été élu meilleur gardien du championnat de France. Mais à l'arrivée de Christophe Galtier dans le Nord, Mike Maignan était décevant et avait même été mis sur le banc de touche lors de la fin de saison 2017-2018. Depuis, il a fait du chemin, a gagné sa place en équipe de France, est devenu le meilleur portier du championnat, et découvre désormais la .

Dans une interview accordée à L'Equipe, Mike Maignan a confessé qu'il fait souvent sa propre autocritique : "Tout le monde doute, mais ça dépend à quel degré. Soit tu doutes et tu te mets dans le trou, soit tu doutes et tu remontes la pente. J'ai déjà douté, il y a deux ans. Je prenais but sur but, je n'étais pas efficace... En fait, ce n'est pas un doute, mais une remise en question. Ce n'est pas pareil. Je ne sais pas si je doute, mais je me remets beaucoup en question".

"Je travaille pour être le meilleur"

Le gardien de Lille est revenu sur sa relation avec son entraîneur des gardiens et la façon dont il l'a poussé à devenir meilleur : "En 2018, Nuno Santos s'est installé devant moi, et il a été clair. Il a dit : "Je vais te faire devenir le meilleur gardien de la Ligue." Mot pour mot. "Et mon objectif est que tu ailles en équipe de France en fin de saison". Il savait exactement comment ça allait se passer. Et il avait raison. Quand il m'a dit ça, j'ai rigolé. Après, au fond de moi, tous les objectifs, j'y crois à fond. Même si pour certaines personnes, c'est peut-être impossible. Mais j'y crois. Soit ça arrive, soit j'échoue, mais au moins, j'aurais essayé".

Mike Maignan a découvert la C1 cette saison et c'est un tout autre monde : "Ça demande beaucoup, beaucoup plus de concentration. C'est épuisant. Après, c'est comme pour les autres joueurs : ça va plus vite. Ce sont des styles de jeu différents, un arbitrage différent, un contexte différent... Ce sont les mêmes situations de match mais avec beaucoup plus d'intensité. L'équipe de France ? J'étais très heureux, fier d'aller chez les A. Être dans le château, c'était quelque chose de nouveau, que je découvrais. Et j'arrivais dans un groupe champion du monde, donc c'était encore plus excitant".

L'international français a affiché ses ambitions et veut faire partie des meilleurs à son poste en , mais aussi en Europe : "Un objectif d'être meilleur de ? Bien sûr. On ne travaille que pour les meilleures choses. Quand on vient à l'entraînement, c'est qu'on a des objectifs, on veut se challenger pour avoir des meilleurs résultats. Ce qui me sépare des meilleurs du monde ? Les 3, 4 meilleurs, à l'heure actuelle, ils ont entre 30 et 34 ans. J'ai dix ans de moins. Donc j'ai encore de l'apprentissage. Je ne vais pas me comparer pour l'instant. Dans dix ans, ou plus tôt. Je travaille pour être le meilleur. Je ne vois pas loin, je vois au quotidien ce que je peux toucher, sur quoi je peux progresser. Pourquoi pas être le meilleur gardien du monde dans un an ?".