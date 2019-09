LOSC, Lopez : "On aurait pu faire 360M € de ventes cet été"

Le président de Lille a indiqué qu'il a retenu plusieurs joueurs lors du mercato estival malgré de très belles propositions financières.

En difficulté financière à l'été 2018, le LOSC a redressé la barre et a profité de l'été 2019 pour renflouer les caisses avec les ventes de Nicolas Pépé (80 millions d'euros), mais aussi celle de Rafael Leao (25M €), ou encore Thiago Mendes (22M €). Au total, a récupéré 160 millions d'euros cet été et en a réinvesti une petite partie afin de renforcer son équipe et de s'armer pour jouer la cette saison.

Le LOSC, qui a acheté Renato Sanches pour 22 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire du club, aurait pu recevoir encore bien plus d'argent mais a préféré garder ses éléments afin de rester compétitif. Les Dogues auraient pu récupérer le double de la somme actuelle. En effet, dans une interview accordée à Le Figaro, Gérard Lopez a fait des révélations sur le marché des transferts estival et a indiqué qu'il ne comptait pas faire du trading à Lille.

"Le club va extrêmement bien et a les reins solides. Cela va peut-être choquer certains de vos lecteurs, mais nous avons refusé pour à peu près 190 millions d’euros de transferts sur cinq joueurs cet été. Il y a notamment eu une offre de 70 M€ pour Jonathan Ikoné en provenance d’ . Si nous étions à Lille uniquement pour faire du trading et de l’argent, comme certains le disent, nous aurions pu faire des ventes pour 360 M€. Mais on ne l’a pas fait", a expliqué le président de Lille.

"Nous allons regarder avec quelles associations il est possible de travailler pour notre projet de club omnisport. Nous souhaitons aussi collaborer avec des clubs à l’étranger. Nous avons de très bonnes relations avec des clubs portugais, mais cela peut être dans d’autres championnats. Le Losc va aussi continuer à se renforcer financièrement dans les mois à venir. S’il fallait le résumer, notre projet est basé sur l’anticipation dans tous les domaines : le scouting, les achats et ventes de joueurs, mais aussi la finance. Dans ce domaine-là, je pense que nous sommes potentiellement « top 2 » en . Aujourd’hui, je suis président d’un gros club de Ligue 1, et qui est parti pour le rester. Il faudra compter sur le Losc pour les dix ou quinze années à venir", a ajouté Gérard Lopez.

Le propriétaire du LOSC est fier du projet qu'il porte : "Ce qui paraît aujourd’hui comme une évidence et un très bon projet l’était déjà pour moi avant même le rachat du Losc. J’étais persuadé, et je le suis encore plus aujourd’hui, que, pour un club qui n’a pas les moyens du PSG, la seule façon d’être compétitif nécessite de laisser partir deux, trois, quatre joueurs chaque année. J’étais aussi convaincu que ça ne pouvait se faire que sur une base très jeune, car les joueurs expérimentés ont des salaires trop élevés et intéressent peu le marché. Ils sont aussi moins malléables. On a la chance d’avoir un coach (Christophe Galtier) qui sait y faire avec les jeunes. Il est bon pédagogue et sait leur parler. Il s’éclate à la tête de cette équipe, même s’il s’arrache parfois les cheveux avec ces gamins (rires). On aura toujours une équipe jeune".