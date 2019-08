LOSC, Lopez : "Il y a quelque chose à faire en Ligue des champions"

Le président de Lille, ne part pas abattu malgré le groupe relativement difficile dans lequel se trouve Lille en Ligue des champions.

Présent dans le quatrième chapeau, a hérité de , l' et Valence en . Les Dogues vont avoir fort à faire dans ce groupe H mais peuvent tout de même avoir des ambitions et espérer jouer les trouble-fêtes. Après le tirage au sort, Gérard Lopez, ne s'est pas laissé abattre et a même préféré voir du positif. Le président du LOSC est satisfait des belles affiches et des belles oppositions proposées au lillois cette saison.

"C'est un beau groupe. Cela me convient tout à fait. On affronte le vainqueur de la , Chelsea, l'Ajax, qui a fait une belle Ligue des champions la saison dernière, et Valence, qui joue toujours le haut du tableau dans la . Mais les déplacements ne sont pas lointains. Cela m'arrange. Cela permet de peser un petit peu moins sur l'équipe en terme de récupération", a analysé le propriétaire et président du LOSC.

"L'Ajax est favori"

L'article continue ci-dessous

Gérard Lopez aime bien être dans le rôle du petit poucet : "J'ai vu qu'on avait le plus petit coefficient de la compétition. J'aime bien ce rôle. Il faut qu'on fasse ce qu'on sait faire, qu'on joue comme on sait. Alors, on peut poser problème à pas mal d'équipes. Après, on verra. J'étais content d'entendre deux gros clubs que je connais bien me dire qu'on était l'équipe à éviter dans le chapeau 4, alors qu'on est tout petit".

Bien évidemment, le président et propriétaire du LOSC aurait bien aimé avoir la réussite de l'Olympique Lyonnais et se retrouver dans un groupe aussi ouvert que le G : "Un rôle d'outsider ? Oui. Après, il y avait peut-être un groupe plus facile aussi (rires). Jean-Michel Aulas le sait ! Oui, il y a quelque chose à faire ! Mais je me focalise sur la façon dont on se comportera. Un favori? L'Ajax Amsterdam ! Mais certainement pas nous !".

Le calendrier du LOSC : Mardi 17 septembre 2019 (21h) : Ajax-LOSC

Mercredi 2 octobre 2019 (21h) : LOSC-Chelsea

Mercredi 23 octobre 2019 (21h) : LOSC-Valence CF

Mardi 5 novembre 2019 (21h) : Valence CF-LOSC

Mercredi 27 novembre 2019 (21h) : LOSC-Ajax

Mardi 10 décembre 2019 (21h) : Chelsea-LOSC