Déjà 7 buts encaissés en 2 matches contre 23 au total la saison dernière, le champion de France, 18e de Ligue 1, est attendu au rebond dans le Forez.

Il avait quitté Lille sur un exploit retentissant, il est revenu sur ses terres avec une victoire écrasante. L'OGC Nice de Christophe Galtier a en effet donné la leçon au LOSC de Jocelyn Gourvennec (4-0), lors de la 2ème journée de Ligue 1. "Est-ce que je suis heureux ? Je vous le dit, j’ai beaucoup de retenue par rapport aux joueurs lillois et aux supporters", confiait avec mesure le technicien aussi passé par l'ASSE après le match. Un champion de France humilié par son ancien entraîneur, il n'en fallait pas moins pour donner encore plus de corps aux nombreuses interrogations qui entourent le club nordiste cet été. Après l'envolée magnifique, dur est aujourd'hui l'atterissage...

Lille-Nice (0-4), les Aiglons humilient les Dogues​

Si Lille s'est bien adjugé le Trophée des Champions le 1er août face au Paris Saint-Germain (1-0), José Fonte, capitaine du club et grand artisan du sacre de la saison dernière, ne s'y trompe pas : la réalité du moment n'est plus celle du printemps dernier. "L'année dernière, c'est fini, il faut se concentrer sur cette nouvelle année. Il faut écrire une nouvelle histoire, oublier les célébrations et se concentrer sur notre travail", a prévenu le Portugais au micro de Prime Vidéo au sortir d'une dérive collective qui fait déjà tâche dans le Nord. Des mots forts de la part du leader d'un secteur défensif anormalement défaillant. Il faut dire que face à Metz (3-3) et Nice (0-4), le LOSC vient d'encaisser sept buts en deux rencontres. Problématique, l'assise défensive du club ayant justement été la base de son succès historique lors de l'exercice 2020-21.

Dans "défense du titre", il y a "défense"

Pour remporter sa course de fond contre le Paris Saint-Germain, Lille avait en effet pris le contre-pied des Franciliens. Une attaque certes moins prolifique (4ème attaque de L1 avec 64 buts marqués) qui s'opposait à une défense relevant de l'exceptionnel. 23 buts encaissés en 38 journées, un bilan prestigieux qui avait fait de la défense lillois la meilleure des cinq grands championnats européens. Après un été mouvementé, qu'en reste-t-il ? Factuellement, plus grand chose... Sinon des miettes.





L'article continue ci-dessous

Sept buts encaissés en deux journées, c'est autant que lors de leurs douze dernières rencontres de la saison dernière dans l’élite. Par ailleurs, Lille n’avait plus encaissé au moins quatre buts dans un match à domicile en Ligue 1 depuis septembre 2017. C'était contre l'AS Monaco (0-4), il y a presque quatre ans.



Alors, comment expliquer un tel déclin alors que les quatre hommes qui composent l'arrière-garde sont les mêmes ? D'une part, le départ de Mike Maignan vers l'AC Milan a semble-t-il laissé un vide trop grand pour son successeur Léo Jardim, lequel n'a pas vraiment brillé durant son intérim. Ivo Grbic, ex-doublure de Jan Oblak à l'Atletico Madrid, est arrivé durant la semaine et occupera le poste de numéro un à ce poste. D'autre part, c'est tout un état d'esprit qui s'est évaporé. La solidarité de tous les instants a laissé place à des incompréhensions ainsi qu'à des fautes de concentration qui, chaque fois, ont rimé avec sanction. Serrer la vis, tel est le chantier de Jocelyn Gourvennec.

Dans le Chaudron pour retrouver la recette

"Il faut qu'on resserre très très vite car on a limité la casse la semaine dernière en ayant 20 minutes de trou (3-3 à Metz) (...) Sept buts pour une équipe qui n'en avait pris que 23 l'année dernière, c'est beaucoup trop. C'est une sanction très lourde et on doit s'excuser auprès de notre public, on n'a pas été au rendez-vous", a justement confié le successeur de Christophe Galtier face aux médias après la déroute contre les Aiglons. L'ancien technicien de l'EA Guingamp et des Girondins de Bordeaux paie notamment un pari qui s'avère pour l'heure infructueux avec le repositionnement de Yuzuf Yazici à un poste plus reculé, lui qui évoluait (et brillait) plus haut la saison dernière. Moins à même de faire la différence offensivement, l'international turc n'a pas le rayonnement escompté et apporte pour l'heure plus de déséquilibre que de garanties dans cette position.

18ème du classement et pointant déjà à cinq points du podium, Lille va devoir trouver la recette pour rebondir d'ici samedi soir. Dans le Chaudron, surnom donné au stade de l'AS Saint-Etienne, Jocelyn Gourvennec et les siens seraient bien inspirés de mettre d'autres ingrédients face à une équipe au profil accrocheur et athlétique. Comme le LOSC, les Verts sont encore à la recherche de leur premier succès cette saison. Néanmoins, ils pourront compter sur l'apport de leur public et sur leur pressing constant portant la patte de Claude Puel pour s'immiscer dans les doutes lillois. En d'autres mots, c'est d'ores et déjà un match décisif qui attend Burak Yilmaz et ses partenaires dans le Forez. La réaction du Champion de France est donc attendue, gardant en tête qu'un passage de témoin manqué n'hypothèque en rien les chances de médaille à la ligne d'arrivée.