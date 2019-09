LOSC - Le Barça, le Real et l'Atlético surveillent Jonathan Ikoné

D'après les informations de Téléfoot, les prestations du Lillois Jonathan Ikoné ne laisseraient pas insensibles les cadors espagnols.

"Je suis vraiment très heureux d'être sélectionné en Equipe de . Je suis en sélection depuis tout jeune. Là c'est un rêve qui s'accomplit", confiait le Lillois Jonathan Ikoné, samedi, au lendemain de sa sélection chez les Bleus pour les matches face à l'Albanie et l'Andorre.

Des rêves, le natif de Bondy pourrait prochainement en réaliser de nouveau. Déjà, car en plus de sa convocation par Didier Deschamps, le joueur formé au s'apprête à disputer la Ligue des Champions avec les Dogues, une compétition dans laquelle les Lillois affronteront des équipes rôdées aux joûtes européennes dans les prochains mois, eux qui ont hérité d'un tirage difficile.

Les cadors espagnols intéressés par Jonathan Ikoné ?

Surtout, car ses bonnes prestations ne passent pas inaperçues en Europe. Et d'après les informations publiées par Téléfoot ce dimanche, les cadors du championnat espagnol, à savoir le , Le et l’Atlético de Madrid seraient séduits par le profil du Français. De plus, Zinédine Zidane, l'entraîneur de la Maison Blanche, serait particulièrement intéressé par le milieu offensif.

Autant dire qu'à l'âge de 21 ans et après avoir progressé de manière constante, Jonathan Ikoné est en passe d'entrer dans une nouvelle dimension. Pour cela, il ne lui reste qu'une chose à faire, souvent la plus dure par ailleurs : confirmer les espoirs placés en lui.