LOSC - La terrible série en Coupe d'Europe se poursuit

De nouveau défait face à Chelsea mardi soir (2-1), Lille quitte la C1 sans la moindre victoire au compteur et reste sur une série très inquiétante...

Dernier de sa poule de Ligue des Champions avec un point au compteur et déjà éliminé au coup d'envoi, s'est de nouveau incliné mardi soir, sur la pelouse de Stamford Bridge (2-1). Incapable de remporter la moindre rencontre durant cette campagne européenne 2019-2020 (1 nul, 5 défaites), le club nordiste ne sera pas reversé en et peut d'ores et déjà se tourner vers le championnat de . Déception.

Une dernière victoire en Coupe d'Europe en 2014

Toutefois, force est de constater que cette désillusion n'a rien d'une surprise pour les Dogues, eux qui restent sur une terrible série en Coupe d'Europe (C1/C3). En effet, le LOSC reste tout simplement sur une série de 17 matches consécutifs (7 nuls, 10 défaites) sans succès.

Une période de disette longue de plus de cinq ans. Pour retrouver la trace d'une victoire lillois en Coupe d'Europe, il faut remonter au match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'était contre le Grasshopper Zurich (0-2), le 30 juillet 2014. À la décharge des Nordistes, le tirage n'avait pas été clément pour eux cette saison, , l' Amsterdam et le étant des formations européennes bien plus expérimentées.