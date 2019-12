LOSC - Gérard Lopez : "On fera sans doute un mercato d’ajustement"

Dans un entretien accordé à L'Equipe, le président du LOSC a évoqué le mercato, durant lequel les Nordistes ne devraient pas se montrer très actifs.

n'a pas démérité cette saison en , mais les Dogues ont souvent laissé filer des matches par manque d'expérience. Résultat, l'équipe de Christophe Galtier ne compte qu'un point après cinq journées dans un groupe composé de l' , et Valence. Si, le LOSC est d'ores et déjà éliminé de toutes compétitions européennes, il entend soigner sa sortie ce mardi soir sur la pelouse de Stamford Bridge, comme l'a rappelé son président Gérard Lopez.

"On fera sans doute un mercato d’ajustement"

"Vous m'imaginez dire à mes joueurs : "On va y aller mollo face à Chelsea !''. Il y a ce stade, ce club majeur depuis dix ans, la musique de la Ligue des champions... Ils vont jouer, y aller. Notre réflexion ne se jouera pas sur l'intensité à mettre. Ce sera une gestion psychologique. Mais ce ne sera pas un match en bois", a ainsi prévenu l'homme d'affaires dans une interview accordée à L'Equipe. Malgré l'élimination, les Nordistes auront beaucoup appris du très haut niveau face à des adversaires prestigieux, et disposent surtout d'un groupe particulièrement compétitif pour bien figurer en championnat ces prochains mois. D'ailleurs, Gérard Lopez n'entend pas se montrer très actif.

"On est bien au niveau des gardiens. On a cinq centraux pour deux postes en défense. Cela pose un problème de vestiaire, car on combine un droitier et un gaucher et Adama Soumaoro entre en concurrence avec José Fonte. On a aussi cinq milieux pour deux postes axiaux. On ne peut pas faire remonter des jeunes. On fera sans doute un mercato d’ajustement et d’équilibre de vestiaire. On pourrait se séparer de deux joueurs (Soumaoro et Maia) et faire venir un attaquant en fonction de l’évolution de Timothy Weah (blessé depuis le début de saison et attendu pour janvier)", a-t-il expliqué, toujours dans les colonnes de L'Equipe.