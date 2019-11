LOSC, Galtier : "Mettre de la générosité"

Christophe Galtier, l’entraineur du LOSC, a dévoilé ce qu’il attendait de ses joueurs, mardi lors du duel contre Valence en Ligue des Champions.

Le LOSC se rend à Valence ce mardi à l’occasion de la 4e journée de Ligue des Champions. N’ayant pris qu’un seul petit point lors de leur trois premières sorties, les Nordistes sont dans l’obligation de l’emporter pour continuer à croire en la qualification.

Christophe Galtier, le coach de l’équipe, connait parfaitement les enjeux. Et il sait que ses protégés ne peuvent s’en sortir sans livrer la meilleure prestation possible. « On a progressé match après match. J'espère qu'il y aura encore une progression par rapport à la 3ème journée. Il faut un maximum d'intensité sur un maximum de temps, sans freins. Nous devons mettre de la générosité », a-t-il déclaré lors du point-presse.

« Je veux que mes joueurs jouent avec du culot »

Albert Celades, l’entraineur des Ché, a parlé d’une finale en évoquant cette confrontation. Galtier est d’accord avec lui : "Si ça l'est pour eux, ça l'est aussi pour nous ! Il y a cet objectif de se qualifier en Ligue des Champions. Il y a aussi celui de se qualifier en Europa League par la 3ème place..."

L’engagement est obligatoire lors de ce genre de rendez-vous, mais avec quelle approche attaquer ce match ? Faut-il être conquérant et jouer sans calculs, ou alors être prudents, sur le qui-vive et à l’affut d’une erreur adverse ? La réponse de Galtier : "Je veux que mes joueurs jouent avec culot afin de ne pas avoir de regrets au bout des 90 minutes. La magie de cette compétition fait que l'on doit se sublimer (…) Je n'ai jamais senti mes joueurs choisir leurs matchs. Il y a une première à tout. Si notre première victoire à l'extérieur pouvait être en Ligue des Champions, ça serait parfait pour mon groupe. Un match reste un match."

Pour finir, Galtier a donné des nouvelles de blessés. À l’exception de Timothy Weah, tout le monde est opérationnel. Victor Osimhen, José Fonté et Renato Sanches sont tous d’attaque pour cette sortie capitale à Mestalla.