LOSC, Galtier : "Gagner pour continuer à croire au podium"

L'entraîneur de Lille est conscient de l'importance d'une victoire contre l'OL dans l'optique d'une qualification en Ligue des champions.

Quatrième de à un point du podium et avec six points d'avance sur la cinquième place, a toutes les cartes en main pour rejouer la C1 la saison prochaine. Les Dogues peuvent frapper un grand coup avec une victoire contre dimanche soir, écartant peut-être définitivement les Gones de la course au podium. En conférence de presse, Christophe Galtier a reconnu l'importance d'un succès face à l'Olympique Lyonnais afin de continuer dans les meilleures dispositions la course à la qualification pour la .

"Lyon est performant à l'extérieur. C'est une équipe qui est sur une belle dynamique. Ils sont en forme, en confiance. Pour faire un résultat, on devra être à un top niveau. Il faudra l'emporter pour continuer notre course au podium. Une victoire serait bienvenue, évidemment ! On verra après le match, mais ça permettrait de creuser un certain écart au moment de rentrer dans ce sprint final. On veut gagner", a admis l'entraîneur de Lille.

"Je vois un match ouvert, rythmé, engagé. On va devoir être bon défensivement. Leur série de matchs peut entraîner de la fatigue. On a cet avantage, mais on ne peut pas baser notre match sur cette éventuelle fatigue. Les joueurs ont été sérieux et déterminés lors du match contre . Il y a eu beaucoup de mouvements offensifs. J'ai moins apprécié notre fin de match. On doit mieux les gérer", a ajouté le technicien français.

"Bamba est un équipier avec un grand E"

Christophe Galtier a pris la défense de Jonathan Bamba, plus en difficulté cette saison et sifflé lors du dernier match à domicile : "Jonathan Bamba est décisif depuis janvier, notamment par la passe. Il a été malheureux sur une situation lors de la victoire contre Nantes. C'est insuffisant, il le sait. Mais il apporte beaucoup à l'équipe. C'est un équipier, avec un grand E. Sa présence aide beaucoup Bradaric. Jonathan Bamba n'a pas surjoué la saison dernière, il a été au bon endroit au bon moment".

"Cette saison, c'est un peu plus difficile car les finisseurs sont nos attaquants de pointe. Jo' Bamba comme d'autres sont finalement des passeurs, et dans ce registre, il est bon. J'ai trouvé les sifflets lors du dernier match à domicile injustifiés. Il cherche à donner de bons ballons à nos attaquants. Il n'a pas la réussite de la saison dernière, mais il ne doit pas être obsédé par le but. Il doit être concentré sur son rôle", a ajouté l'entraîneur de Lille.

Enfin, Christophe Galtier a répondu à la question la plus présente dans l'actualité : le Coronavirus. L'entraîneur de Lille est lucide concernant le sujet : "Nous suivons les conseils et informations données par notre staff médical concernant le Coronavirus. Il y aura sûrement des matchs reportés, décalés, à huis-clos. Mais nous ne faisons que du football. La santé, c'est plus important. Nous suivrons les instructions".