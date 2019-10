LOSC, Galtier : "Avec ce point on garde l’espoir"

L’entraineur lillois a admis que son équipe visait plus qu’un nul contre Valence, mais il se félicite du caractère affiché.

a enregistré mercredi son premier point de la saison en Ligue des Champions. Un nul obtenu à l’arrache grâce à une réalisation du rentrant Jonathan Ikoné à la 94e minute de la rencontre.

Les Dogues n’avancent pas beaucoup alors que leurs prestations sont loin d’être infâmantes. Et c’est le regret affiché par leur coach après la partie. « Je suis triste pour les joueurs, qui ont fait un grand match de C1. Avec de l'intensité et du jeu. On est arrivés à tenir le ballon et se créer des situations. On est tombés sur un grand gardien, et il y a eu de la maladresse. C'est une grosse déception », a déclaré Christophe Galtier au micro de RMC Sport.

L'article continue ci-dessous

Les Nordistes sont distancés, mais Galtier se garde d’être fataliste. Il veut même croire que le point arraché va permettre aux siens de se relancer. « Que vaut ce point ? Ce point nous donne peut-être l'espoir de continuer l'aventure européenne. Ça se jouera sûrement entre Valence et nous, et il faudra gagner chez eux pour espérer continuer », a-t-il poursuivi.

Face aux Espagnols, l’ancien coach de l’ASSE a effectué des choix forts en laissant plusieurs titulaires au coup d’envoi. Des décisions qu’il a assuré ne pas regretter : « J'ai décidé de ne pas titulariser Jo Ikoné qui n'était pas dans une bonne passe avec nous. Je le comprends. On ne peut pas aimer un joueur et le haïr ensuite parce qu'il est moins performant. Son entrée a été remarquée et remarquable. »