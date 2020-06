LOSC, Gabriel : "Rejoindre une équipe me permettant de jouer avec la Seleção"

Le défenseur central brésilien a ouvertement évoqué un départ cet été et veut continuer sa progression pour rejoindre la sélection nationale.

Gabriel ne va pas faire de vieux os à . Jeune, talentueux, le Brésilien s'inscrit parfaitement dans le projet des Dogues, qui consiste également à faire des plus-values sur ses éléments les plus bankables. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Gabriel a confessé qu'il y avait de grandes chances qu'il ne soit plus lillois la saison prochaine, comme l'a laissé sous-entendre son entraîneur, Christophe Galtier, avant lui. Mais le défenseur brésilien n'a pas plus de détails à nommer et notamment sur sa future destination.

"J'ai beaucoup progressé. Notamment dans les passes entre les lignes. Avant, je ne le faisais pas trop. Mais aujourd'hui les grands défenseurs, ce sont des joueurs qui savent casser les lignes, qui savent chercher l'espace, trouver la profondeur. J'ai pas mal évolué sur cet aspect. Maintenant, je dois marquer plus de buts. Je suis sur le départ ? Si je savais ce qui allait se passer, je ne vous mentirais pas. Mais je ne sais pas, alors j'attends", a expliqué Gabriel.

"Voir où c'est le mieux pour moi d'aller"

"C'est gratifiant car il y a beaucoup d'équipes qui parlent de moi. Je veux aller le plus haut possible, je suis venu en Europe pour ça. L' ou l' ? Les deux sont de bons championnats. Je parle beaucoup à Luis Campos pour voir où c'est le mieux pour moi car il a beaucoup d'expérience. Je parle aussi avec mes agents, avec Gérard Lopez, avec José Fonte", a ajouté le défenseur central de Lille.

Le défenseur brésilien n'a pas un club en tête : "Gennaro Gattuso m'apprécie beaucoup ? Je ne sais pas, nous n'avons pas parlé. Sur internet, sur les réseaux, il y a beaucoup de choses qui sortent. On ne sait pas ce qui est vrai. Je vois tous les jours, "ah Gabriel va là-bas, puis là-bas"... Mais en fait, on ne sait pas encore où je vais aller. Où que j'aille ce sera pour jouer, être au top, au très haut niveau. Et surtout dans une équipe qui me permettra d'aller vers la Seleçao. C'est mon grand objectif, mon rêve. J'espère que j'y serai bientôt".

Enfin, Gabriel a évoqué la crise sanitaire actuelle au et dans le monde : "J'espère que la crise va se terminer le plus vite possible, pour que tout le monde puisse retourner jouer au foot. Mes amis joueurs au Brésil ont commencé à reprendre des entraînements. Mais oui, la situation est dramatique. C'est dur, là-bas. Et les gens respectent moins le confinement. On a bien fait d'arrêter le championnat en ? Oui, bien sûr. Vous avez très bien fait. Enfin, je ne sais pas pour le championnat, mais sur votre façon de faire ici (le confinement), le fait de mettre des amendes... Comme ça, les gens respectent plus".