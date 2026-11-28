Comment regarder Los Angeles FC - St. Louis City avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

Major League Soccer - 1/8 28 nov. 2026 - 20:30 BMO Stadium

Los Angeles FC reçoit St. Louis City au BMO Stadium en Major League Soccer. Les deux équipes de la Conférence Ouest se retrouvent quelques jours seulement après leur dernier match.

Le calendrier ajoute du piment à cette rencontre. St. Louis a remporté leur précédent duel 3-2 le 24 novembre, et LAFC a désormais l’occasion de réagir à domicile.

L’équipe de Xavi Tamarit traverse une mauvaise passe. LAFC a perdu ses trois derniers matches de championnat, notamment contre les Seattle Sounders (2-1) et sur le terrain de Minnesota United (3-1).

Il y a toutefois des points positifs en attaque. LAFC a marqué deux buts lors de sa défaite à St. Louis et a fait match nul 2-2 contre LA Galaxy fin octobre.

L’équipe de Yoann Damet a trouvé un peu plus de rythme. St. Louis a battu le Houston Dynamo 1-0 le 8 novembre, avant de s’imposer de justesse contre LAFC dans un match à cinq buts.

Cette série fait suite à une période difficile durant laquelle St. Louis a perdu contre le Real Salt Lake, les Portland Timbers et le San Diego FC. L’équipe occupe désormais la troisième place de la Conférence Ouest, trois rangs devant son adversaire.

Voici ce que nous savons pour suivre la rencontre.

Actualités et effectifs des équipes