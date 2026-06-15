Lors du match Espagne-Cap-Vert, les supporters espagnols ont manifesté leur hostilité à l’égard de Marc Cucurella. Voici les raisons de cette réaction

Marc Cucurella ne fait pas partie des joueurs les plus appréciés en Espagne, comme l'a illustré la rencontre de Coupe du monde contre le Cap-Vert lundi soir. Une partie du public espagnol s'est même ouvertement retournée contre lui durant la partie.

Sur le terrain, les hommes de Luis de la Fuente ont buté sur une défense cap-verdière bien organisée et n’ont pu faire mieux qu’un match nul, un résultat frustrant pour la Roja.

Pour Cucurella, la soirée a été particulièrement pénible : il a été sifflé à chaque touche de balle et qualifié de « Judas » par une partie des supporters, vraisemblablement des fans du FC Barcelone.

Le latéral gauche, qui a quitté Chelsea cette semaine pour rejoindre le Real Madrid contre un chèque d’environ 55 millions d’euros, a longtemps été annoncé du côté de Barcelone ; un transfert finalement avorté en raison des difficultés financières du club.

Formé au Barça, le latéral gauche a forcément réveillé des souvenirs douloureux chez les fans catalans, accentuant la charge émotionnelle de son départ.

Selon le journaliste britannique Ben Jacobs, son départ de Chelsea était directement lié à l’émergence de Jorrel Hato. La progression fulgurante du jeune Néerlandais a convaincu les Blues de se séparer de l’Espagnol.