« Spectaculaire. Lors des premiers matches, je me suis dit : waouh », a déclaré Diaz dans un entretien accordé à Sky. « Il m’a beaucoup surpris, il a un énorme potentiel. » Brown a rejoint Munich cet été en provenance de l’Eintracht Francfort pour 50 millions d’euros et s’est jusqu’ici surtout distingué par sa polyvalence.

En raison de problèmes d’effectif, l’entraîneur Vincent Kompany a aligné le latéral gauche de 23 ans aussi bien lors de la Supercoupe contre le Borussia Dortmund que contre le VfB Stuttgart et le FC Schalke 04 au milieu offensif, avant qu’il ne retrouve récemment son poste de prédilection. « Cette flexibilité nous apporte un grand avantage. Nous avons recruté un super joueur. Il va nous faire progresser à coup sûr », a déclaré Diaz.

Outre Brown, le FC Bayern a également recruté Ismael Saibari cet été. Il est arrivé du PSV Eindhoven et a lui aussi coûté 50 millions d’euros. « Un bon garçon, et heureusement, il parle espagnol. C’est très important d’avoir ici quelqu’un avec qui je peux parler dans ma langue », a déclaré Diaz.

Luis Diaz a du mal avec la langue allemande au FC Bayern

Même un an après son transfert de Liverpool au FC Bayern, le Colombien de 29 ans dit lui-même continuer à lutter contre la barrière de la langue. « La langue est certainement l’une des rares choses avec lesquelles j’ai du mal », a-t-il déclaré. « S’y adapter n’est pas si simple. Mais sinon, je n’ai à me plaindre de rien. La ville est incroyable. Il y a tellement de belles choses à faire ici, quand on a le temps. Je suis très heureux ici. »

Le FC Bayern a bien lancé sa nouvelle saison avec cinq victoires et un match nul lors de ses six premiers matches officiels. Diaz en est jusqu’ici à un but cette saison, après avoir récemment manqué quelques belles occasions. « Je suis à la recherche de ma meilleure version et je vais bientôt la trouver », a-t-il assuré. « Je pense que ce but arrivera au prochain match. » Vendredi, le FC Bayern reçoit l’Union Berlin à l’Allianz Arena, avant une trêve internationale.