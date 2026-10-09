« Hansi Flick aime les joueurs appliqués, qui restent encore en salle de musculation après l’entraînement. Flick exige beaucoup de vous à l’entraînement, lors de plus d’une séance, j’ai eu des vertiges », s’est souvenu Victor, qui a quitté le Barça en 2025 pour rejoindre le Sporting Braga au Portugal, dans le podcast Què t'hi jugues! de la radio espagnole Cadena SER.

« Il existe des vidéos sur lesquelles on peut me voir avec Gavi (milieu de terrain du Barça, NDLR) allongés au sol, les jambes en l’air », a raconté Victor au sujet de son passage à Barcelone sous les ordres de Flick. Le fait que le coach allemand accorde une importance toute particulière à la condition physique irréprochable de ses stars est bien connu. C’est la seule manière pour lui de garantir que tous les joueurs puissent mettre en pratique sur le terrain son contre-pressing très exigeant en course et en puissance.

« La réputation qu’il a d’être un entraîneur dur et exigeant correspond totalement à la vérité », a souligné Victor, qui a disputé 29 matches toutes compétitions confondues sous Flick avec Barcelone en 2024/25 (deux buts). Encore joker de luxe chez les Catalans, le joueur de 24 ans est titulaire à Braga et un buteur important. Lors de la saison en cours, Victor a déjà inscrit cinq buts en douze apparitions jusqu’à présent.

Le FC Barcelone et Hansi Flick ont réalisé un début de saison 2026/27 exceptionnel

Flick, encore sous contrat au Camp Nou jusqu’en 2028, connaît entre-temps beaucoup de succès avec le Barça. Lors des deux saisons de Liga disputées jusqu’ici sous les ordres de l’ancien sélectionneur allemand, les Blaugrana ont terminé champions d’Espagne, et le début de l’exercice en cours a été exceptionnel avec sept victoires lors des sept premiers matches, dont un impressionnant total de 31 buts.

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Barcelone occupe ainsi solidement la tête du classement, et le début en Ligue des champions a lui aussi été réussi avec une nette victoire 5-1 contre Feyenoord Rotterdam. Lors de la 2e journée de la phase de ligue de la C1, l’équipe de Flick se rendra mardi prochain chez le champion de Turquie, Galatasaray, avant que le Barça n’affronte encore Getafe samedi en Liga.