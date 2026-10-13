La star argentine Lionel Messi a suscité la polémique avant la cérémonie du Ballon d'Or 2026, prévue le 26 octobre dans la capitale britannique, Londres, après la diffusion d'informations affirmant qu'il assisterait à l'événement et qu'il pourrait être chargé de remettre le trophée au lauréat.

Des rapports publiés sur des sites peu connus ont évoqué au cours des dernières heures, en citant un journaliste nommé "Juan Jesus", la volonté de Messi d'assister à la cérémonie, et même de jouer un rôle particulier en remettant le Ballon d'Or au vainqueur de cette année.

À la suite de ces informations, le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano est intervenu pour démentir que le capitaine de l'Inter Miami ait reçu une invitation pour accomplir cette mission.

Romano a publié sur son compte officiel sur la plateforme "X" un message dans lequel il a affirmé : "Lionel Messi ne remettra aucun trophée aux lauréats du Ballon d'Or, car il n'a pas reçu d'invitation pour le faire."

Le journaliste italien a ajouté que la présence de la star argentine à la cérémonie du Ballon d'Or n'était toujours pas confirmée à ce jour, ce qui jette le doute sur les informations diffusées au sujet de son apparition lors de l'événement attendu.









Les interrogations autour de ces informations s'intensifient d'autant plus que Lionel Messi figure parmi les nommés pour le Ballon d'Or 2026, aux côtés d'autres stars de renom comme Harry Kane, Lamine Yamal et Kylian Mbappé, ce qui signifie qu'il serait l'un des concurrents pour le trophée qu'il devrait, selon ces rumeurs, remettre au vainqueur.

Même si cela n'exclut pas en théorie la possibilité qu'il présente le trophée, cela soulève des questions sur la véracité des rapports qui circulent, surtout avec la confirmation de Fabrizio Romano qu'aucune invitation n'a été adressée à la star argentine pour accomplir cette mission.

La cérémonie doit se tenir au London Palladium, dans une édition exceptionnelle célébrant les 70 ans du lancement de la récompense.

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