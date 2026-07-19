L'équipe de France a subi une défaite historique face à ses homologues anglais sur le score de 6-4, hier soir, lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026, enregistrant ainsi plusieurs records négatifs.

Selon le site français « stats foot », les Bleus ont encaissé six buts dans une même rencontre pour la première fois depuis leur défaite en match amical contre la Suisse (6-2) le 12 octobre 1960.

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Il s’agit seulement de la deuxième fois de son histoire que l’équipe de France encaisse six buts ou plus en compétition officielle, après la défaite record contre le Danemark (17-1) aux Jeux olympiques de 1908.

Les Bleus ont enchaîné deux défaites dans une même Coupe du monde pour la première fois depuis l’édition 2010, sous la direction de Raymond Domenech.

Les Bleus ont ainsi perdu deux rencontres d'affilée avec au moins deux buts d'écart, une première dans leur histoire, après leur défaite contre l'Espagne (2-0) en demi-finale.



