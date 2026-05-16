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Lors d'une conférence de presse, Míchel a été interrogé sur les rumeurs le liant à l'Ajax, après un accord présumé

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Vendredi soir, le journaliste Matteo Moretto a affirmé qu’un accord verbal avait été trouvé entre l’Ajax et Míchel, l’entraîneur de Gérone. En conférence de presse, juste avant la rencontre de LaLiga contre l’Atlético de Madrid, l’entraîneur espagnol a été interrogé sur cette information.

Samedi, le directeur technique Jordi Cruijff a toutefois démenti l’information auprès de De Telegraaf : « Je peux seulement affirmer qu’il n’y a aucun accord verbal avec quelconque entraîneur. »

Vendredi, plusieurs médias espagnols affirmaient que Míchel avait conclu un accord verbal avec l’Ajax, ce qui aurait provoqué la colère de Gérone. C’est peut-être pour cette raison que Cruijff cherche à calmer le jeu.

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Interrogé lors de sa conférence de presse, l’entraîneur a lui-même réagi aux bruits d’un accord verbal avec le club amstellodamois. 

« Je suis entièrement concentré sur le match contre l’Atlético. Je me donne à fond pour Gérone depuis cinq ans et je n’ai rien d’autre à ajouter », a-t-il coupé court, refusant de confirmer ou d’infirmer les rumeurs.

Girona lutte actuellement pour son maintien, à seulement un point de la zone de relégation. Dimanche soir, l’équipe de Diego Simeone l’attend, puis Elche sera son dernier adversaire une semaine plus tard. 

Míchel est pressenti pour succéder à Óscar García, lui-même arrivé en mars pour remplacer Fred Grim. L’Ajax avait confié les rênes à John Heitinga en début de saison, mais l’ancien défenseur a été limogé après des résultats insatisfaisants.

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