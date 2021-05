Lorient - Pélissier : "Il fallait beaucoup rassurer les joueurs"

L'entraîneur lorientais est revenu sur le renversement de situation de son équipe, maintenue au terme d'une belle deuxième partie de saison.

Relégable à mi-parcours, Lorient a réussi à s'en sortir en deuxième partie de saison, grâce notamment à un parcours de haut vol à domicile depuis la trêve. Un retournement de situation pour le promu, sur lequel revient son entraîneur Christophe Pélissier.

"On a changé de système (en 5-3-2), c'est important, rejoue-t-il dans un entretien accordé à L'Equipe. Et dans ces moments-là, il fallait beaucoup rassurer les joueurs.

"Quand on revient de la trêve hivernale, le 29 décembre, j'ai le souvenir de leur avoir dit qu'il y a toujours, statistiquement, une équipe venant de la L2 qui réussit sa dernière partie de saison et que je suis persuadé que ça allait être nous."

Le tournant se situe probablement lors de la victoire à la dernière minute contre Dijon, concurrent direct, fin janvier dans une rencontre qui avait été reportée en raison des nombreux cas de Covid dans l'effectif lorientais.

"J'ai dit au groupe que c'était un match où il fallait prendre ses responsabilités, poursuit Pélissier. À la mi-temps, on était menés 1-2, on avait un pied et demi en L2. Ce but à la 96e minute est le point de bascule : quatre jours après, contre le PSG (3-2), on marque encore à la 91e.

"Et puis on enchaîne dans une période où l'on doit jouer tous les trois jours avec un effectif qui ne peut pas trop changer à cause des "Covidés". Et puis, il y a ce parcours exceptionnel. On est la meilleure équipe à domicile sur la phase retour et on finit 5es de L1 derrière les quatre gros sur les résultats de janvier à mai."

L'ancien entraîneur de Luzenac puis Amiens, habitué des montées dans les différents clubs où il passe, n'a toujours pas non plus connu le malheur d'une relégation. "Il n'y a pas eu d'échec, et je souhaite que ça continue, mais ça n'a pas non plus toujours été un long fleuve tranquille", tempère-t-il.

"On dit parfois que l'on juge l'entraîneur quand ça va mal. À Luzenac, avant de monter en L2, on s'était maintenus à la dernière journée de National la saison d'avant. Avec Amiens, au même niveau, avant de monter sur le dernier match, on était 8es ou 9es à quelques journées de la fin."