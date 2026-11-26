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Lorenzo Pirola est le grand protagoniste de la première période du match entre son club, l'Olympiakos, et l'AC Milan, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

À la 31e minute, sur l'ouverture du score de l'équipe vice-championne de Grèce, le défenseur italien provoque le but contre son camp du gardien milanais Mike Maignan, qui dévie dans ses propres filets le ballon repoussé par la barre transversale après la tête de Pirola sur un corner tiré par Gustavo Sá dans la surface de but.

Quatre minutes plus tard, Pirola réalise un sauvetage sur sa ligne en repoussant d'un tacle glissé la frappe d'Alphadjo Cisse face au but vide. Ce dernier avait devancé le gardien Stefan Ortega, sorti sur une passe en profondeur d'Ardon Jashari.

Et ce n'est pas tout : dès la première minute du temps additionnel de la première période, Pirola passe près du but du break, mais sa frappe du gauche depuis une excellente position passe au-dessus de la barre sur un centre à ras de terre d'Onyemaechi. Celui-ci avait été servi par Joao Silva, lui-même trouvé par Gelson Martins après une récupération dans le dernier tiers du terrain.

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Le scénario change en seconde période. Après le but du 2-0 inscrit à la 49e minute par le Portugais Joao Silva sur une passe du Suisse Remo Freuler, passé par Bologne et l'Atalanta, à la 56e minute, Pirola ne parvient pas à contenir Omari Hutchinson, auteur d'un but et de deux passes décisives dans la remontée de l'AC Milan, concrétisée par Alphadjo Cisse d'une tête à la 63e minute et par Christian Pulisic d'une reprise de volée du droit à la 71e. Puis, à la 95e minute, Diego Moreira conclut une contre-attaque et scelle le score final à 2-4.

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Né en 2002, Pirola a grandi au centre de formation de l'Inter, avec lequel il a été sacré champion d'Italie chez les moins de 17 ans et a également remporté la Supercoupe nationale.

Son palmarès comprend aussi le titre de champion d'Italie de 2020, année où Antonio Conte lui a offert sa première et unique apparition avec l'équipe première de l'Inter. Le 16 juillet, il est entré à la place d'Antonio Candreva à dix minutes de la fin du temps réglementaire lors d'une victoire 4-0 sur le terrain de la SPAL. L'Inter l'a ensuite prêté à Monza, en Serie B, pendant deux saisons.

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Pirola est sous contrat avec l'Olympiakos jusqu'en juin 2028. Le club l'a recruté à la Salernitana pour 3 millions d'euros lors du mercato estival 2024. Depuis, il a disputé 82 matches, inscrit 1 but, délivré 1 passe décisive et reçu 6 cartons jaunes. En 2025, il a réalisé le doublé en remportant le championnat et la Coupe de Grèce.

Pirola est passé par toutes les sélections de jeunes de l'Italie, des moins de 15 ans aux moins de 21 ans (3 buts en 26 apparitions), mais n'a jamais joué avec l'équipe nationale senior. Désormais, il attend et espère un appel du sélectionneur Roberto Mancini.

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Dernière anecdote : Pirola a un frère jumeau, Carlo, qui joue au poste de gardien à l'Arcellasco Città Di Erba, en Eccellenza lombarde.