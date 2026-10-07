Lorenzo Palmisani, le nouveau prodige italien qui n’a jamais cessé d’étudier Buffon

Dans une Italie passionnée de football, la douleur d’avoir manqué trois Coupes du monde consécutives a laissé des blessures profondes. Désormais, une nouvelle génération est prête à réagir, et Lorenzo Palmisani (22 ans) est en première ligne. Le jeune gardien étonne la Serie A pour ses débuts et une première cape avec l’Italie semble proche pour la dernière « perle cachée »de GOAL.

Chaque fois que l’entraîneur de Côme, Cesc Fàbregas, voit l’un de ses joueurs frapper au but, il est déjà prêt à célébrer. Ses bras croisés s’ouvrent et ses poings se serrent. Mais le gardien de Frosinone, Lorenzo Palmisani (22 ans), repousse encore une fois. Peu importe le tireur, qu’il s’agisse du prodige argentin Nico Paz ou du redoutable buteur Anastasios Douvikas, Palmisani trouve toujours la bonne réponse.

« Palmisani a réalisé énormément d’arrêts. Si nous avions gagné 4-1, cela n’aurait pas été immérité », soupire Fàbregas au terme de la rencontre. Le score final a été de 2-0 pour Frosinone. Pour Côme, il s’agissait de la première défaite en cinq mois ; pour le promu Frosinone, de la troisième victoire en cinq matches.

L’équipe de Massimiliano Alvini a désormais remporté trois de ses cinq premiers matches, et Palmisani a été fondamental dans cet impressionnant début de saison, avec deux clean sheets. Le deuxième, contre Côme, lui a valu le très mérité titre deMan of the Match.

La presse italienne lui a attribué les meilleures notes. « L’Italie a-t-elle vraiment encore sorti un autre prodige dans les cages ? », s’interroge Sportmediaset après le match contre Côme. L’Italie n’est certainement pas en manque de gardiens légendaires : il suffit de demander à Dino Zoff, Gianluigi Buffon ou à l’actuel numéro un de Manchester City, Gianluigi Donnarumma.

La comparaison avec Buffon, en particulier, flattera Palmisani : le gardien légendaire est son idole. « Lorenzo a toujours eu Buffon en tête », raconte son père Piero àTuttosport. « Je ne veux même pas savoir combien de vidéos de Gigi il a regardées dans sa vie ».

Pour la famille Palmisani, dont Lorenzo est le plus jeune, ces dernières semaines ont été riches en émotions. « Nous vivons des moments merveilleux. Nous sommes une famille simple et il n’est pas facile de gérer ces émotions, surtout après le match contre Côme ».

La famille vit à Alatri, une ville de trente mille habitants. « Tout le monde est heureux pour nous, ici ils sont fous de Lorenzo », sourit sa mère Graziella. « Certains viennent à la maison pour le connaître ».

« J’en ai la chair de poule quand je vois des gens se promener avec le maillot des Palmisani », dit Graziella. « Mais il ne doit pas prendre la grosse tête », avertit-elle sur un ton maternel. « Je suis sûre qu’il ne le fera pas. Il allait bien à l’école, il a suivi des études techniques et nous n’avons jamais eu de problèmes avec lui ».

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Il y a deux ans, à Alatri, rares étaient ceux qui portaient un maillot avec « Palmisani » écrit dessus. Le joueur de 22 ans évoluait en prêt en Serie C à la Lucchese, sa deuxième expérience après un échec à l’Olbia alors en difficulté financière.

« Nous étions inquiets pour lui », se souvient Piero. « Les choses ne se passaient pas bien à Olbia et cela a été une expérience difficile à Lucques. C’est alors que Frosinone a décidé de le faire grandir en équipe première ». Un choix gagnant.

Palmisani est arrivé à Frosinone depuis le centre de formation du Mole Bisleti à l’âge de neuf ans, grâce à ses parents : Piero entraînait une petite équipe féminine à Alatri et sa femme gardait les buts.

Il a fallu un peu de temps avant que ses gènes de gardien ne se manifestent. « Nous emmenions souvent Lorenzo aux matches et il est progressivement tombé amoureux de ce sport. Mais il n’a pas commencé tout de suite comme gardien », explique son père.

« Il préférait le milieu de terrain, mais un jour il a dit qu’il voulait jouer dans les buts. Je l’ai prévenu qu’il aurait besoin de force mentale — à un moment, tu es seul — mais il était têtu ». Porté par cette obstination, Palmisani a rejoint le centre de formation de Frosinone en 2013, mais il n’a eu sa chance en équipe première qu’à l’âge de vingt ans, juste après ces deux prêts compliqués.

La saison dernière, il est devenu titulaire et a mené Frosinone à la deuxième place de Serie B avec 15 clean sheets en 38 matches et 80 % d’arrêts, obtenant la montée en Serie A.

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D’abord est venue sa première en Serie A, puis sa convocation avec les Espoirs, et enfin celle avec l’Italie A sous les ordres du sélectionneur par intérim Silvio Baldini, même s’il n’a pas encore fait ses débuts.

Son premier match en Serie A arrive, parmi toutes les équipes possibles, justement contre la Juventus : non seulement l’équipe de son idole Buffon, mais aussi celle de Piero et Graziella, qui ont le sang bianconero dans les veines. Lorenzo ne fait pas exception.

« Nous sommes tous supporters de la Juventus. Et penser que le destin lui a donné la possibilité de débuter en Serie A justement contre la Juventus… », dit Piero, les yeux brillants. Le fait que la Vieille Dame ait Palmisani en tête de sa liste de souhaits rend le tout encore plus spécial.

« La Juventus est, évidemment, un rêve », affirme Piero, flatté par l’intérêt de « sa » Juve, qui, comme l’Inter, veut renforcer son effectif avec Palmisani. « Le plus important pour nous, c’est que notre fils soit toujours heureux. Mais oui, la Juve passe avant tout, puis le reste. Cela a toujours été ainsi dans notre famille : d’abord la Juve, ensuite tout le reste ».

Les heures passées à étudier Buffon semblent avoir porté leurs fruits. Un transfert à la Juve pourrait être le début de quelque chose de grand, même si pour l’instant, comme le rappelle Graziella, mieux vaut garder les pieds sur terre.