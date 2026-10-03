L'Espagnol Julen Lopetegui, sélectionneur de l'équipe du Qatar, a fait l'éloge de son homologue saoudien, estimant qu'il dirigeait la meilleure équipe de la Coupe du Golfe arabique « Golfe 27 », après la défaite concédée face à lui en demi-finale.

L'équipe d'Arabie saoudite s'est imposée face au Qatar aux tirs au but, après un match nul vierge dans le temps réglementaire et les prolongations de la rencontre qui a opposé les deux formations ce samedi, au stade Al-Inma de Djeddah, en demi-finale de la compétition du Golfe.

Lopetegui a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match, propos rapportés par le journal saoudien « Al-Riyadiah » : « Nous sommes tristes de ne pas nous être qualifiés. »

Il a précisé : « Nous avons disputé un match difficile face à un public fort et exigeant, et nous avons essayé de modifier certains éléments pour aborder la rencontre de la meilleure façon possible. »

Il a ajouté : « Nous ressentons une grande déception en raison de notre défaite aux tirs au but, mais je suis fier de la combativité dont ont fait preuve les joueurs, et j'ai dit aux joueurs que nous avions joué contre la meilleure équipe de la compétition. »

Au sujet du choix de défendre tout au long du match, il a répondu : « Nous devions jouer de manière défensive, notre équipe est épuisée et l'équipe adverse a elle aussi joué de façon défensive, il était donc difficile de marquer face à elle. »

Il a poursuivi : « Les deux équipes n'ont pas réussi à marquer, les conditions météorologiques ont influencé le match, et j'ai essayé de choisir les joueurs capables de se battre jusqu'au bout. »

Il a développé : « À chaque match, nous choisissons les meilleurs, et en tant qu'entraîneur je dois choisir le joueur adéquat indépendamment des noms. J'ai agi ainsi en raison de la fatigue de certains joueurs, j'ai choisi des joueurs offensifs, et les changements ont été bons dans le match. »

Il a continué : « J'ai choisi les meilleurs joueurs pour tirer les penalties, j'ai dit à mon équipe qu'il était possible d'aller jusqu'aux tirs au but, et nous avons joué aujourd'hui avec un bon état d'esprit. »

Il a conclu : « La situation est difficile aux tirs au but, nous nous y étions entraînés lors de la dernière séance, et notre performance était remarquable, mais aujourd'hui, en raison de la pression, nous n'avons pas réussi. »

Rappelons que l'équipe d'Arabie saoudite affrontera le vainqueur de la confrontation entre Oman et les Émirats arabes unis en finale de la Coupe du Golfe 27, mardi prochain, au stade Al-Inma de Djeddah.