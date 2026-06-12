L'entraîneur espagnol Julen Lopetegui s'apprête à faire ses débuts en Coupe du monde lorsqu'il dirigera l'équipe nationale du Qatar face à la Suisse, demain samedi.

Il avait été limogé de la sélection espagnole en 2018, peu avant le début de la Coupe du monde, en raison de négociations secrètes avec le Real Madrid.

« Je n'ai aucun ressentiment à l'égard de ce qui s'est passé en 2018, car le football m'a donné bien plus qu'il ne m'a pris », a-t-il confié au journal AS.

Il ajoute : « Je pense que la tâche avec le Qatar est bien plus ardue, même si se qualifier est toujours compliqué, où que ce soit. Demandez à l’Italie : la première fois qu’elle a manqué une Coupe du monde, c’était après notre affrontement dans ce groupe en 2018. »

Il ajoute : « Nous sommes très enthousiastes au sein de l’équipe du Qatar, car nous nous sommes qualifiés pour la Coupe du monde, et nous sommes déterminés à être aussi compétitifs que possible dans cette épreuve. »

Concernant les ambitions qatariennes, il déclare : « Nous voulons simplement être une équipe qui croit en son projet et qui exprime tout son potentiel. C’est l’essentiel : ne pas laisser la peur nous priver de cette Coupe du monde. »

Il souligne toutefois les difficultés rencontrées : « Nous avons été affectés par la guerre ; pendant trois semaines, personne n’a travaillé. D’abord à cause du mois de ramadan, puis pendant la période qui a suivi, et ensuite, nous n’avons pas pu nous entraîner en raison des conditions de sécurité. De plus, deux matchs amicaux contre l’Argentine et la Serbie ont été annulés. »

Il conclut : « Le groupe du Qatar n’est pas facile. La Suisse est l’une des équipes les plus régulières d’Europe depuis huit ans. Le Canada est actuellement le meilleur équipe d’Amérique du Nord, et a devancé les États-Unis et le Mexique ces dernières années. Quant à la Bosnie, elle a éliminé le Pays de Galles et l’Italie. »